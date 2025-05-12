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Никогда не лей кипяток: 7 ситуаций, когда горячая вода только навредит во время уборки

Недвижимость

Горячая вода ассоциируется с чистотой: казалось бы, чем выше температура, тем лучше результат. Но есть случаи, когда она превращается из помощника в настоящую угрозу. Вот 7 ситуаций, когда горячая вода при уборке — не друг, а враг.

Чайник
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чайник

Засор в раковине

  • Кипяток и жир в трубах — плохая комбинация. Вместо того, чтобы раствориться, жировая пробка может сползти глубже и снова застыть, усугубив ситуацию. Лучше воспользуйся содой и уксусом — и только потом промывай горячей (но не кипящей) водой.

Бытовая химия

  • Некоторые магазинные средства теряют эффективность при высокой температуре. А в случае с отбеливателями горячая вода может вызвать опасную химическую реакцию. Всегда читай инструкции: производитель подскажет, когда нужен прохладный подход.

Ламинат и паркет

  • Деревянные полы не переносят горячей влаги — материал расширяется, сжимается, а потом коробится. Вместо идеального блеска получишь испорченные половицы. Лучше использовать слегка влажную тряпку и специальное средство для деревянных покрытий.

Запах из слива

  • Проблему неприятного запаха из труб кипяток не решит, а вот навредить сможет — особенно, если у тебя пластиковая система. Расширение и сжатие от высокой температуры приводит к трещинам. Воспользуйся уксусом и содой или специальным гелем для труб.

Полки холодильника

  • Даже если на них засохший сок, горячая вода — не выход. Холодный пластик и стекло могут лопнуть от резкого перепада температуры. Подожди, пока полки нагреются до комнатной температуры, и только потом мой.

Мытьё посуды

  • Оказывается, даже жир можно отмыть в тёплой воде. Учёные доказали, что температура около 30°C в сочетании с хорошим средством справляется не хуже, чем кипяток. А заодно ты сбережёшь кожу рук и маникюр.

Разморозка мяса

  • Лить горячую воду на замороженную курицу — опасно. Поверхность может нагреться быстрее, чем середина, и на ней начнут размножаться бактерии. Это увеличивает риск пищевого отравления. Лучше размораживать продукты в холодильнике или под прохладной водой.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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