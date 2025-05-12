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Пахнет не первой свежестью? Вот 10 способов освежить одежду без стирки и порошка

2:59
Недвижимость

Иногда стиральная машина недоступна, а одежду надо срочно освежить. Например, когда ты в поездке, отключили воду или просто не хочешь запускать стирку ради одной вещи. В таких случаях помогут проверенные трюки — без порошка, тазиков и нервов.

Одежда
Фото: https://www.freepik.com
Одежда

Заморозка

  • Положи вещь в пакет, убери воздух и отправь в морозилку на ночь. Холод убивает бактерии — а значит, и запах. После достань и подожди 15 минут, прежде чем надеть: ткань должна отойти от мороза.

Пищевая сода

Есть три способа:

  • Просто насыпать соду в пакет с вещью, потрясти и оставить на 10 минут.
  • Сделать кашицу и нанести на "зону риска" — например, подмышки.
  • Или — поставить в герметичный контейнер чашку с содой и вещь рядом, подождать сутки.

Активированный уголь

  • Старый добрый адсорбент: положи пару таблеток в контейнер или пакет рядом с одеждой. Через день запахов как не бывало.

Водка в пульверизаторе

  • Опрыскай вывернутую вещь обычной недорогой водкой. Так костюмы чистят актёры между выходами — это работает.

Белый уксус

  • Разведи уксус с водой 1:1 и распыли на одежду. Можно добавить пару капель эфирного масла для аромата. Работает как дезинфектор.

Лимонный фреш

  • Разбавь ложку лимонного сока в стакане воды и побрызгай на проблемные участки. Лимон не только убивает запахи, но и оставляет лёгкий аромат свежести.

Эфирные масла

  • Добавь в воду каплю эфирного масла мяты, лимона или эвкалипта и распыли на ткань. Это скорее маскировка запаха, но зато очень ароматная.

Пар

  • Обычный отпариватель или утюг с паром может освежить ткань и убрать неприятные запахи. Просто обработай подмышки, ворот или поясницу.

Солнце и ветер

  • Для светлой одежды подойдёт метод "солнечной сушки". Повесь вещь на улицу — ультрафиолет убьёт бактерии, а ветерок освежит.

Готовый спрей

  • Сейчас продаются специальные мини-спреи для одежды. Они удаляют запахи, снимают статическое электричество и даже разглаживают складки. Бери с собой в поездки — компактно и удобно.

А сколько раз нужно реально стирать вещи

  • Джинсы — после 10 носок.
  • Свитер — после 5.
  • Платья — после 2-3.
  • Футболки и бельё - каждый раз.

Даже если под рукой нет стиральной машины, это не повод мириться с неприятными запахами на одежде. Природные абсорбенты, кухонные лайфхаки и немного смекалки — всё, что нужно, чтобы вещь снова стала свежей. Попробуй один из этих способов в отпуске, дома или в экстренной ситуации — и убедишься: чистота бывает не только в барабане стиральной машины.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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