Как стать невидимкой у окна: 7 простых решений от любопытных глаз

Чувствуете, что в глазах соседей уже стали телешоу "Жизнь у окна"? Устали от случайных зрителей, когда пьёте чай в халате? Пора решать проблему с конфиденциальностью — красиво, быстро и без капитального ремонта. Рассказываем, чем можно заклеить окна или закрыть их, чтобы с улицы вас точно не было видно — ни днём, ни вечером.
1. Зеркальная плёнка
Работает как одностороннее зеркало: прохожий увидит только своё отражение. А вы — всё, что снаружи. Но вечером, когда у вас светлее, эффект пропадает. Придётся использовать шторы. Плюс — защита от жары.
2. Солнцезащитная плёнка
Как тонировка у авто: скрывает интерьер, но и затемняет комнату. Подходит для южной стороны — спасает от жары. В северных комнатах может быть слишком темно.
3. Матовая плёнка
"Замыливает" вид с обеих сторон. Снаружи ничего не видно, изнутри — тоже. Отличный выбор, если хочется оставить свет, но скрыть нижнюю часть окна (например, до уровня глаз).
4. Армирующая (защитная)
От трещин и ударов, но приватности почти не даст. Работает как доп. безопасность.
5. Рулонные шторы
Классика: закрыл — и тебя не видно. Бывают с разной светопроницаемостью. Установка — без сверления, на скотч или крепления.
6. Шторы-плиссе
Компактные, эстетичные, движутся вверх-вниз. Есть модели "день-ночь": днём — рассеянный свет, ночью — полная защита.
7. Жалюзи
Из алюминия, дерева или пластика. Можно выбрать стиль под интерьер. Регулируют свет и полностью закрывают обзор с улицы.
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