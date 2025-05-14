Как стать невидимкой у окна: 7 простых решений от любопытных глаз

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2:00
Недвижимость

Чувствуете, что в глазах соседей уже стали телешоу "‎Жизнь у окна"? Устали от случайных зрителей, когда пьёте чай в халате? Пора решать проблему с конфиденциальностью — красиво, быстро и без капитального ремонта. Рассказываем, чем можно заклеить окна или закрыть их, чтобы с улицы вас точно не было видно — ни днём, ни вечером.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Что можно наклеить на стекло

1. Зеркальная плёнка
Работает как одностороннее зеркало: прохожий увидит только своё отражение. А вы — всё, что снаружи. Но вечером, когда у вас светлее, эффект пропадает. Придётся использовать шторы. Плюс — защита от жары.

2. Солнцезащитная плёнка
Как тонировка у авто: скрывает интерьер, но и затемняет комнату. Подходит для южной стороны — спасает от жары. В северных комнатах может быть слишком темно.

3. Матовая плёнка
"Замыливает" вид с обеих сторон. Снаружи ничего не видно, изнутри — тоже. Отличный выбор, если хочется оставить свет, но скрыть нижнюю часть окна (например, до уровня глаз).

4. Армирующая (защитная)
От трещин и ударов, но приватности почти не даст. Работает как доп. безопасность.

Альтернативы плёнке — для вечера и уюта

5. Рулонные шторы
Классика: закрыл — и тебя не видно. Бывают с разной светопроницаемостью. Установка — без сверления, на скотч или крепления.

6. Шторы-плиссе
Компактные, эстетичные, движутся вверх-вниз. Есть модели "день-ночь": днём — рассеянный свет, ночью — полная защита.

7. Жалюзи
Из алюминия, дерева или пластика. Можно выбрать стиль под интерьер. Регулируют свет и полностью закрывают обзор с улицы.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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