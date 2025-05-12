Секрет ремонтников, о котором молчат в Леруа: как снимать обои без пота и нервов

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пожелтевшие швы, вздутые полоски и узоры из прошлого века — всё это сигнал: пора снимать старые обои. Но не спеши хвататься за шпатель и портить стену. Правильный подход поможет всё сделать быстро и чисто. Рассказываем, как снять обои с любого типа стены и не превратить ремонт в катастрофу.

Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Удаление старых обоев

Когда снимать обои обязательно

Не верьте тем, кто говорит: "Можно клеить поверх старых". Да, иногда — можно.

Но чаще — нельзя:

Современные обои с влагостойким покрытием не впитывают клей — новые не приклеятся.

Многослойные материалы (например, флизелин + винил) создадут пузыри, если их не снять.

Если старая отделка отходит местами — новая ляжет криво.

Можно не снимать, если старые обои бумажные, держатся идеально, и вы клеите такие же. В остальных случаях — только демонтаж.

Что нужно подготовить

Плёнка на пол и мебель

Стремянка

Шпатель (лучше два — широкий и узкий)

Пульверизатор, губка

Мешки для мусора

Перчатки

При влажной работе — отключите электричество или заклейте розетки

4 способа снять обои

1. Сухой способ

Подходит для плохо приклеенных, бумажных или сильно изношенных обоев.

Просто подденьте верхний угол шпателем и аккуратно тяните вниз. Остатки — соскабливайте.

2. С водой и мылом

Лучший универсальный метод:

Смешайте тёплую воду с гелем для посуды или уксусом

Продырявьте верхний слой (обойным валиком или ножом)

Обильно смочите стену

Через 20-30 минут снимайте шпателем

3. С помощью спецсредств

Ищите состав по типу обоев: флизелин, винил, бумага. Разведите по инструкции и работайте как с водой. Стоит дороже, но эффективнее.

4. С паром

Парогенератор или утюг с отпаривателем отлично справятся. Особенно если обои старые, клеились на ПВА, или стена — гипсокартон. Главное — не перегреть стену.

А как же жидкие обои

Смачивайте водой, ждите, пока размокнут, и снимайте шпателем. Их можно даже сохранить и использовать повторно.

Какой способ выбрать для вашей стены

Бетон - отлично подходит "мокрый" способ или пар.

Дерево - осторожно, без лишней влаги. Лучше по чуть-чуть.

Кирпич - мочите как следует, шпатель — ваш друг.

Гипсокартон - максимум аккуратности, лучше всего работает пар и мягкое размачивание.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.





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