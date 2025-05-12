Секрет ремонтников, о котором молчат в Леруа: как снимать обои без пота и нервов

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2:41
Недвижимость

Пожелтевшие швы, вздутые полоски и узоры из прошлого века — всё это сигнал: пора снимать старые обои. Но не спеши хвататься за шпатель и портить стену. Правильный подход поможет всё сделать быстро и чисто. Рассказываем, как снять обои с любого типа стены и не превратить ремонт в катастрофу.

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

Когда снимать обои обязательно

Не верьте тем, кто говорит: "Можно клеить поверх старых". Да, иногда — можно.

Но чаще — нельзя:

  • Современные обои с влагостойким покрытием не впитывают клей — новые не приклеятся.

  • Многослойные материалы (например, флизелин + винил) создадут пузыри, если их не снять.

  • Если старая отделка отходит местами — новая ляжет криво.

Можно не снимать, если старые обои бумажные, держатся идеально, и вы клеите такие же. В остальных случаях — только демонтаж.

Что нужно подготовить

  • Плёнка на пол и мебель

  • Стремянка

  • Шпатель (лучше два — широкий и узкий)

  • Пульверизатор, губка

  • Мешки для мусора

  • Перчатки

  • При влажной работе — отключите электричество или заклейте розетки

4 способа снять обои

1. Сухой способ
Подходит для плохо приклеенных, бумажных или сильно изношенных обоев.
Просто подденьте верхний угол шпателем и аккуратно тяните вниз. Остатки — соскабливайте.

2. С водой и мылом
Лучший универсальный метод:

  • Смешайте тёплую воду с гелем для посуды или уксусом

  • Продырявьте верхний слой (обойным валиком или ножом)

  • Обильно смочите стену

  • Через 20-30 минут снимайте шпателем

3. С помощью спецсредств
Ищите состав по типу обоев: флизелин, винил, бумага. Разведите по инструкции и работайте как с водой. Стоит дороже, но эффективнее.

4. С паром
Парогенератор или утюг с отпаривателем отлично справятся. Особенно если обои старые, клеились на ПВА, или стена — гипсокартон. Главное — не перегреть стену.

А как же жидкие обои

Смачивайте водой, ждите, пока размокнут, и снимайте шпателем. Их можно даже сохранить и использовать повторно.

Какой способ выбрать для вашей стены

  • Бетон - отлично подходит "мокрый" способ или пар.

  • Дерево - осторожно, без лишней влаги. Лучше по чуть-чуть.

  • Кирпич - мочите как следует, шпатель — ваш друг.

  • Гипсокартон - максимум аккуратности, лучше всего работает пар и мягкое размачивание.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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