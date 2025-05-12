Секрет ремонтников, о котором молчат в Леруа: как снимать обои без пота и нервов

Пожелтевшие швы, вздутые полоски и узоры из прошлого века — всё это сигнал: пора снимать старые обои. Но не спеши хвататься за шпатель и портить стену. Правильный подход поможет всё сделать быстро и чисто. Рассказываем, как снять обои с любого типа стены и не превратить ремонт в катастрофу.
Не верьте тем, кто говорит: "Можно клеить поверх старых". Да, иногда — можно.
Но чаще — нельзя:
Современные обои с влагостойким покрытием не впитывают клей — новые не приклеятся.
Многослойные материалы (например, флизелин + винил) создадут пузыри, если их не снять.
Если старая отделка отходит местами — новая ляжет криво.
Можно не снимать, если старые обои бумажные, держатся идеально, и вы клеите такие же. В остальных случаях — только демонтаж.
Плёнка на пол и мебель
Стремянка
Шпатель (лучше два — широкий и узкий)
Пульверизатор, губка
Мешки для мусора
Перчатки
При влажной работе — отключите электричество или заклейте розетки
1. Сухой способ
Подходит для плохо приклеенных, бумажных или сильно изношенных обоев.
Просто подденьте верхний угол шпателем и аккуратно тяните вниз. Остатки — соскабливайте.
2. С водой и мылом
Лучший универсальный метод:
Смешайте тёплую воду с гелем для посуды или уксусом
Продырявьте верхний слой (обойным валиком или ножом)
Обильно смочите стену
Через 20-30 минут снимайте шпателем
3. С помощью спецсредств
Ищите состав по типу обоев: флизелин, винил, бумага. Разведите по инструкции и работайте как с водой. Стоит дороже, но эффективнее.
4. С паром
Парогенератор или утюг с отпаривателем отлично справятся. Особенно если обои старые, клеились на ПВА, или стена — гипсокартон. Главное — не перегреть стену.
Смачивайте водой, ждите, пока размокнут, и снимайте шпателем. Их можно даже сохранить и использовать повторно.
Бетон - отлично подходит "мокрый" способ или пар.
Дерево - осторожно, без лишней влаги. Лучше по чуть-чуть.
Кирпич - мочите как следует, шпатель — ваш друг.
Гипсокартон - максимум аккуратности, лучше всего работает пар и мягкое размачивание.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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