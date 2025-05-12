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Ты сушишься, а бактерии — размножаются: ошибка, которую делают почти все

1:49
Недвижимость

Полотенце кажется символом чистоты — мы вытираемся им после душа, умывания, мытья рук. Но вот в чём загвоздка: оно может быть настоящим сборщиком бактерий.

Корзина для белья
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Корзина для белья

Что прячется в полотенце

После каждого использования в волокнах остаются:

  • микроскопические частицы кожи,
  • кожное сало и пот,
  • остатки мыла, шампуня и косметики.

Полотенце остаётся влажным, особенно в ванной, где повышенная влажность — идеальные условия для роста плесени и микробов.

Запах — не просто неприятность

Если ваше полотенце пахнет затхло, это сигнал: в нём поселились бактерии. Часто причина — остатки кондиционера или порошка, которые забивают волокна. В результате полотенце хуже впитывает влагу и дольше сохнет.

Стирка на "троечку” не сработает

Низкие температуры — плохая идея для полотенец. Они не убивают бактерии, и это может привести к кожным раздражениям. Идеально стирать при 60°C, минимум — 40°C.

Правила ухода, которые работают:

  • Стирайте полотенца отдельно от другого белья. Им нужно пространство для полноценной стирки и полоскания.
  • Не переборщите с порошком и отдушками. Чем меньше ароматизаторов — тем лучше впитываемость.
  • Сушите до полного высыхания. Не кладите полотенца в шкаф влажными.
  • Регулярно чистите стиральную машину. Иначе на полотенцах может оседать всё то, что осталось внутри барабана и уплотнителей.

Полотенце — это не просто кусок ткани. Это ваша личная гигиена. И чтобы оно оставалось помощником, а не врагом, достаточно соблюдать простые, но важные правила ухода.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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