Ты сушишься, а бактерии — размножаются: ошибка, которую делают почти все

Полотенце кажется символом чистоты — мы вытираемся им после душа, умывания, мытья рук. Но вот в чём загвоздка: оно может быть настоящим сборщиком бактерий.
После каждого использования в волокнах остаются:
Полотенце остаётся влажным, особенно в ванной, где повышенная влажность — идеальные условия для роста плесени и микробов.
Если ваше полотенце пахнет затхло, это сигнал: в нём поселились бактерии. Часто причина — остатки кондиционера или порошка, которые забивают волокна. В результате полотенце хуже впитывает влагу и дольше сохнет.
Низкие температуры — плохая идея для полотенец. Они не убивают бактерии, и это может привести к кожным раздражениям. Идеально стирать при 60°C, минимум — 40°C.
Правила ухода, которые работают:
Полотенце — это не просто кусок ткани. Это ваша личная гигиена. И чтобы оно оставалось помощником, а не врагом, достаточно соблюдать простые, но важные правила ухода.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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