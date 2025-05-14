Течь под краном? Не вызывайте мастера — почините за 15 минут

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Утром открываешь кран — а под ним уже лужа. Знакомо? Утечка из-под смесителя может начаться внезапно: сначала капля, потом струйка. Но не спешите звонить сантехнику. В большинстве случаев проблему легко устранить своими руками — без паяльника, шуруповёрта и мата на полквартиры.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Почему течёт под краном

Причин немного:

Смеситель смонтировали неправильно — нужна переустановка

Износилась прокладка — она "дубеет" от времени и воды

Трещина в корпусе — чаще у дешёвых моделей, придётся менять

Засор или износ запорного механизма — особенно в однорычажных моделях

Устал весь смеситель — если ему 10+ лет, проще заменить

Какой у вас смеситель

Перед ремонтом определите тип устройства. Это важно: у каждого — своя конструкция и свой способ починки.

Двухвентильный (два крана)

— Вариант с кран-буксой — вентиль крутится на несколько оборотов

— Полуоборотный — поворот на 90 градусов, внутри — керамика

Однорычажный (одна ручка)

— Дисковый — с картриджем

— Шаровый — с металлическим шаром внутри

По способу монтажа:

— Накладной — стоит на бортике

— Настенный — крепится к стене через водорозетки

Инструкции по ремонту (всё по пунктам)

1. Двухвентильный с кран-буксой

Снимите вентиль и заглушку

Открутите буксу разводным ключом

Замените прокладку (и силиконовую, если есть)

Соберите в обратном порядке

2. Полуоборотный вентиль

Всё то же, но букса меняется целиком: керамика ремонту не подлежит

3. Однорычажный с картриджем

Снимите рычаг и декоративную накладку

Открутите прижимную гайку

Осмотрите картридж, замените, если повреждён

Убедитесь, что он установлен правильно (не крутится!)

4. Шаровый однорычажный

Разберите по аналогии с картриджным

Выньте шар и манжеты

Осмотрите и замените изношенные элементы

Соберите обратно, не забудьте про пружины!

5. Течь в месте соединения с изливом

Снимите "гусак" и замените прокладку

Если излив снизу — снимите смеситель с раковины и переберите соединение

6. Накладной смеситель течёт у стены

Открутите крепёж к эксцентрикам

Замените изношенные уплотнители

Установите всё обратно

Полезные советы

Перед ремонтом перекройте воду

Прокладки берите точно по размеру

Старую смазку и налёт лучше убрать

Работайте аккуратно — хром легко поцарапать

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