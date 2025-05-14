Течь под краном? Не вызывайте мастера — почините за 15 минут

Утром открываешь кран — а под ним уже лужа. Знакомо? Утечка из-под смесителя может начаться внезапно: сначала капля, потом струйка. Но не спешите звонить сантехнику. В большинстве случаев проблему легко устранить своими руками — без паяльника, шуруповёрта и мата на полквартиры.
Причин немного:
Смеситель смонтировали неправильно — нужна переустановка
Износилась прокладка — она "дубеет" от времени и воды
Трещина в корпусе — чаще у дешёвых моделей, придётся менять
Засор или износ запорного механизма — особенно в однорычажных моделях
Устал весь смеситель — если ему 10+ лет, проще заменить
Перед ремонтом определите тип устройства. Это важно: у каждого — своя конструкция и свой способ починки.
Двухвентильный (два крана)
— Вариант с кран-буксой — вентиль крутится на несколько оборотов
— Полуоборотный — поворот на 90 градусов, внутри — керамика
Однорычажный (одна ручка)
— Дисковый — с картриджем
— Шаровый — с металлическим шаром внутри
По способу монтажа:
— Накладной — стоит на бортике
— Настенный — крепится к стене через водорозетки
Снимите вентиль и заглушку
Открутите буксу разводным ключом
Замените прокладку (и силиконовую, если есть)
Соберите в обратном порядке
Всё то же, но букса меняется целиком: керамика ремонту не подлежит
Снимите рычаг и декоративную накладку
Открутите прижимную гайку
Осмотрите картридж, замените, если повреждён
Убедитесь, что он установлен правильно (не крутится!)
Разберите по аналогии с картриджным
Выньте шар и манжеты
Осмотрите и замените изношенные элементы
Соберите обратно, не забудьте про пружины!
Снимите "гусак" и замените прокладку
Если излив снизу — снимите смеситель с раковины и переберите соединение
Открутите крепёж к эксцентрикам
Замените изношенные уплотнители
Установите всё обратно
Перед ремонтом перекройте воду
Прокладки берите точно по размеру
Старую смазку и налёт лучше убрать
Работайте аккуратно — хром легко поцарапать
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