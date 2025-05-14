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Течь под краном? Не вызывайте мастера — почините за 15 минут

2:35
Недвижимость

Утром открываешь кран — а под ним уже лужа. Знакомо? Утечка из-под смесителя может начаться внезапно: сначала капля, потом струйка. Но не спешите звонить сантехнику. В большинстве случаев проблему легко устранить своими руками — без паяльника, шуруповёрта и мата на полквартиры.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Почему течёт под краном

Причин немного:

  • Смеситель смонтировали неправильно — нужна переустановка

  • Износилась прокладка — она "дубеет" от времени и воды

  • Трещина в корпусе — чаще у дешёвых моделей, придётся менять

  • Засор или износ запорного механизма — особенно в однорычажных моделях

  • Устал весь смеситель — если ему 10+ лет, проще заменить

Какой у вас смеситель

Перед ремонтом определите тип устройства. Это важно: у каждого — своя конструкция и свой способ починки.

Двухвентильный (два крана)
— Вариант с кран-буксой — вентиль крутится на несколько оборотов
— Полуоборотный — поворот на 90 градусов, внутри — керамика

Однорычажный (одна ручка)
— Дисковый — с картриджем
— Шаровый — с металлическим шаром внутри

По способу монтажа:
— Накладной — стоит на бортике
— Настенный — крепится к стене через водорозетки

Инструкции по ремонту (всё по пунктам)

1. Двухвентильный с кран-буксой

  • Снимите вентиль и заглушку

  • Открутите буксу разводным ключом

  • Замените прокладку (и силиконовую, если есть)

  • Соберите в обратном порядке

2. Полуоборотный вентиль

  • Всё то же, но букса меняется целиком: керамика ремонту не подлежит

3. Однорычажный с картриджем

  • Снимите рычаг и декоративную накладку

  • Открутите прижимную гайку

  • Осмотрите картридж, замените, если повреждён

  • Убедитесь, что он установлен правильно (не крутится!)

4. Шаровый однорычажный

  • Разберите по аналогии с картриджным

  • Выньте шар и манжеты

  • Осмотрите и замените изношенные элементы

  • Соберите обратно, не забудьте про пружины!

5. Течь в месте соединения с изливом

  • Снимите "гусак" и замените прокладку

  • Если излив снизу — снимите смеситель с раковины и переберите соединение

6. Накладной смеситель течёт у стены

  • Открутите крепёж к эксцентрикам

  • Замените изношенные уплотнители

  • Установите всё обратно

Полезные советы

  • Перед ремонтом перекройте воду

  • Прокладки берите точно по размеру

  • Старую смазку и налёт лучше убрать

  • Работайте аккуратно — хром легко поцарапать

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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