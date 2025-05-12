Ваш пол уже трещит? Возможно, вы делаете это каждую неделю

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пол — это не просто то, по чему мы ходим. Это основа уюта и важная инвестиция. И если вы думаете, что его достаточно просто иногда протирать — у нас для вас новости. Даже небольшая ошибка в уходе может обернуться большими расходами.

Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мытьё полов

Ламинат: не пластик и не дерево

Так называемый ламинат— один из самых популярных и при этом коварных видов напольных покрытий. Он выглядит стильно, стоит разумных денег, а ухаживать за ним несложно. Но только при условии, что вы знаете пару хитростей.

Всегда подметайте и протирайте влажной (не мокрой!) тряпкой.

Швабру ведите строго по направлению укладки ламината. Это не просто эстетика: так меньше шансов, что влага проникнет в щели.

Пролитая вода — главный враг. Если жидкость попадёт в стыки, она может разрушить опорную плиту. Лучше всего сразу убрать её салфетками из микрофибры — они впитывают быстро и не требуют химии.

Лайфхак: если в зоне с ламинатом — кухня, ванная или прихожая, обязательно обработайте стыки защитным средством. И забудьте о восках и глянцевых покрытиях: они не только бесполезны, но и делают пятна практически неустранимыми.

Деревянный пол: роскошь, которая требует уважения

Настоящее дерево — благородный материал. Оно не выходит из моды и служит десятилетиями, если за ним ухаживать правильно. Но даже одна плохо отжатая швабра может стать началом конца.

Минимум воды, максимум аккуратности. Используйте мягкую ткань и выжатую до капли швабру.

Регулярно обрабатывайте пол маслом или воском. Это не только защита, но и способ сохранить естественную красоту дерева.

Деревянные и ламинированные покрытия требуют разного подхода, но объединяет их одно: вода — враг, а бережный уход — союзник.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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