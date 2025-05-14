Экран в полоску? Не выбрасывайте телевизор — проверьте это

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Проснулись утром, включили телевизор — а там полосы, как будто он сам устал от жизни? Плохая новость: сам по себе экран не "зебрит". Хорошая — причина, скорее всего, не критична и может решиться даже без вызова мастера. Главное — понять, с чем вы имеете дело, и не тянуть.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиная

Какие бывают полосы

Вертикальные — чаще всего проблема в матрице или передаче сигнала.

Горизонтальные — возможны сбои в настройках, перегрев, загрязнение внутри или проблемы со шлейфом.

Ширина и цвет полос тоже важны: тонкие и цветные — это одно, чёрные широкие, сопровождающиеся мерцанием — совсем другое. Чем раньше заметили — тем выше шансы на лёгкое решение.

Что может вызвать полосы на экране

Пыль на платах — элементарная, но частая причина.

Перегрев из-за плохой вентиляции или засорённой решётки.

Случайный сбой системы.

Повреждённый или окислившийся шлейф матрицы.

Неисправная материнская плата или матрица.

И не забываем про кабель сигнала — один залом или окисленный контакт могут "испортить картинку".

Что можно сделать без мастера

Отключите телевизор от розетки, подождите 40 минут, снова включите. Это "жесткая перезагрузка", она часто помогает при программных сбоях. Сбросьте настройки изображения - иногда причина в некорректных режимах или баге прошивки. Проверьте подключение кабеля: он не должен быть заломан или грязный. Протрите контакты ваткой со спиртом. Переместите рядом стоящие электроприборы - микроволновка, роутер или даже старый динамик могут давать наводки. Измерьте температуру корпуса — если перегревается, почистите вентиляционные отверстия и корпус от пыли.

Если ничего не помогло, возможно, проблема "внутри". Но и здесь не всё потеряно.

Что можно сделать в домашних условиях (если руки растут откуда надо)

Разберите корпус (с соблюдением всех мер: перчатки, тканевая подложка, никакой жидкости!)

Очистите платы от пыли кисточкой или медицинской грушей

Проверьте шлейфы: нет ли заломов, окислов, плохого контакта

Контакты можно аккуратно зачистить ластиком, разъёмы — обработать спиртом

Но если вы не уверены — лучше не рисковать. Современные телевизоры не прощают ошибок.

Профилактика на будущее

Чистите вентиляцию и корпус пылесосом — хотя бы раз в 2-3 месяца.

Не заливайте экран моющими средствами — только на салфетку!

Не роняйте телевизор и не вешайте его как попало — это губит шлейфы и крепления.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков. Современный телевизор способен принимать телевизионные программы как с антенны, так и непосредственно от устройств их воспроизведения — например, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или медиаплеера.





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