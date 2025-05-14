Экран в полоску? Не выбрасывайте телевизор — проверьте это

Проснулись утром, включили телевизор — а там полосы, как будто он сам устал от жизни? Плохая новость: сам по себе экран не "зебрит". Хорошая — причина, скорее всего, не критична и может решиться даже без вызова мастера. Главное — понять, с чем вы имеете дело, и не тянуть.
Вертикальные — чаще всего проблема в матрице или передаче сигнала.
Горизонтальные — возможны сбои в настройках, перегрев, загрязнение внутри или проблемы со шлейфом.
Ширина и цвет полос тоже важны: тонкие и цветные — это одно, чёрные широкие, сопровождающиеся мерцанием — совсем другое. Чем раньше заметили — тем выше шансы на лёгкое решение.
Пыль на платах — элементарная, но частая причина.
Перегрев из-за плохой вентиляции или засорённой решётки.
Случайный сбой системы.
Повреждённый или окислившийся шлейф матрицы.
Неисправная материнская плата или матрица.
И не забываем про кабель сигнала — один залом или окисленный контакт могут "испортить картинку".
Отключите телевизор от розетки, подождите 40 минут, снова включите. Это "жесткая перезагрузка", она часто помогает при программных сбоях.
Сбросьте настройки изображения - иногда причина в некорректных режимах или баге прошивки.
Проверьте подключение кабеля: он не должен быть заломан или грязный. Протрите контакты ваткой со спиртом.
Переместите рядом стоящие электроприборы - микроволновка, роутер или даже старый динамик могут давать наводки.
Измерьте температуру корпуса — если перегревается, почистите вентиляционные отверстия и корпус от пыли.
Если ничего не помогло, возможно, проблема "внутри". Но и здесь не всё потеряно.
Разберите корпус (с соблюдением всех мер: перчатки, тканевая подложка, никакой жидкости!)
Очистите платы от пыли кисточкой или медицинской грушей
Проверьте шлейфы: нет ли заломов, окислов, плохого контакта
Контакты можно аккуратно зачистить ластиком, разъёмы — обработать спиртом
Но если вы не уверены — лучше не рисковать. Современные телевизоры не прощают ошибок.
Чистите вентиляцию и корпус пылесосом — хотя бы раз в 2-3 месяца.
Не заливайте экран моющими средствами — только на салфетку!
Не роняйте телевизор и не вешайте его как попало — это губит шлейфы и крепления.
Телеви́зор телевизио́нный приёмник — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков. Современный телевизор способен принимать телевизионные программы как с антенны, так и непосредственно от устройств их воспроизведения — например, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или медиаплеера.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.