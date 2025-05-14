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Одна ошибка в настройке — и счёт за электричество вырастет

2:37
Недвижимость

Кажется, холодильник — техника, которая "работает сама". Но если вы замечали скисшее молоко, ледяные огурцы или странный запах от заморозки — у вас сбиты настройки температуры. А значит, продукты теряют вкус, деньги — смысл, а еда — свежесть. Разбираемся, как правильно установить температуру и где чаще всего допускаются ошибки.

Холодильник
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Холодильник

Когда холодильник работает не так

Вот признаки, что пора вмешаться:

  • Молоко киснет раньше срока, еда портится — слишком тепло.

  • На еде корочка льда, напитки замерзают — слишком холодно.

  • В морозилке продукты мягкие, пахнут — слабый мороз.

  • Еда крошится после разморозки, внутри лёд — мороз "задушил" продукты.

Проверить всё просто: положите термометр на среднюю полку и сравните с нормой. А если термометр показывает одно, а продукты говорят другое — измерьте другим.

Что влияет на температуру

  • Неправильные настройки — банально, но факт.

  • Погода в доме — летом приходится охлаждать сильнее.

  • Свежеприготовленные блюда — они нагревают воздух внутри.

  • Плотно заставленные полки — мешают циркуляции холода.

  • Неисправный уплотнитель — тепло просачивается сквозь щели.

  • Холодильник у батареи — перегревается корпус и воздух внутри.

Совет: не перегружайте морозилку, не держите дверь открытой и следите, чтобы ручки сковородок не мешали плотно закрыться дверце.

Как выставить нужную температуру

Электронные модели:
На дисплее указываются конкретные градусы. В холодильной камере — от +1 до +8°C. Идеально — +2…+4°C. В морозильной — от -6 до -24°C, стандарт — -18°C. Перебарщивать не стоит: на суперзаморозке компрессор "горит".

Механика:
Обычно — колесико с цифрами. Больше цифра — холоднее. В однокамерных моделях температура регулируется одна на всё. Ориентируйтесь на реакцию продуктов и термометр.

Как поддерживать нужную температуру

  • Не ставьте горячую еду — она "согревает" весь холодильник.

  • Храните продукты правильно: мясо и молочку ближе к морозилке, соусы и масло — на дверце.

  • Следите за герметичностью — резинка на дверце должна быть чистой и мягкой.

  • Поддерживайте заполненность — в полупустом холодильнике воздух меняется чаще, и холод не удерживается. Положите хотя бы бутылку с водой.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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