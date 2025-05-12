Разоблачение бытовой привычки, из-за которой ломаются посудомойки

Вы уверены, что загружаете посуду в посудомоечную машину правильно? Даже супердорогой порошок и навороченная техника не справятся, если вы игнорируете элементарные правила расстановки. А между тем именно от этого зависит и чистота тарелок, и здоровье самой машины, и сумма в ваших коммунальных квитанциях.
Когда посуда стоит в машине как попало, нарушается циркуляция воды. Это значит — грязь останется, вода и электроэнергия потратятся зря. А ещё, если предметы размещены слишком плотно, струйки воды просто не доберутся до поверхностей. В результате — плёнка, пятна и налёт.
Более того, неправильная загрузка может вызвать поломку. Детали изнашиваются быстрее, техника вибрирует, а ремонт обойдётся дорого. Всё это легко предотвратить — нужно просто научиться «играть в Тетрис» с тарелками и чашками.
Прежде чем грузить — убедитесь, что вещь вообще предназначена для посудомойки.
Вот что лучше оставить для ручной мойки:
Алюминий — темнеет и покрывается пятнами
Чугун и углеродистая сталь — ржавеют
Хрусталь — царапается и мутнеет
Дерево — разбухает и трескается
Антипригарное покрытие — стирается
Пластик без специальной маркировки — плавится
Позолота и ручная роспись — повреждаются
Сомневаетесь? Лучше не рисковать.
Удалите остатки еды, косточки и стикеры с посуды.
В нижнюю корзину ставим кастрюли, тарелки и сковороды — строго дном к водяным струям.
Верх — для чашек, стаканов и бокалов. Располагайте их дном вверх под наклоном.
Столовые приборы — в отдельную корзинку. Вилки и ложки — ручками вниз, ножи — наоборот.
Проверьте, чтобы ничто не мешало вращению импеллеров.
Кастрюли — ставим под углом, чтобы вода заходила внутрь.
Тарелки — параллельно и плотно, чтобы создать эффект «многократного удара струй».
Пластик — только наверх и только с маркировкой.
Хрупкие бокалы — подальше от тяжёлой утвари.
Через пару загрузок вы войдёте во вкус — и забудете про мутные стаканы и жирные ложки.
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.
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