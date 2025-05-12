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Разоблачение бытовой привычки, из-за которой ломаются посудомойки

2:30
Недвижимость

Вы уверены, что загружаете посуду в посудомоечную машину правильно? Даже супердорогой порошок и навороченная техника не справятся, если вы игнорируете элементарные правила расстановки. А между тем именно от этого зависит и чистота тарелок, и здоровье самой машины, и сумма в ваших коммунальных квитанциях.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Ошибка, которая бьёт по кошельку

Когда посуда стоит в машине как попало, нарушается циркуляция воды. Это значит — грязь останется, вода и электроэнергия потратятся зря. А ещё, если предметы размещены слишком плотно, струйки воды просто не доберутся до поверхностей. В результате — плёнка, пятна и налёт.

Более того, неправильная загрузка может вызвать поломку. Детали изнашиваются быстрее, техника вибрирует, а ремонт обойдётся дорого. Всё это легко предотвратить — нужно просто научиться «играть в Тетрис» с тарелками и чашками.

Что никогда не стоит мыть в машине

Прежде чем грузить — убедитесь, что вещь вообще предназначена для посудомойки.

Вот что лучше оставить для ручной мойки:

  • Алюминий — темнеет и покрывается пятнами

  • Чугун и углеродистая сталь — ржавеют

  • Хрусталь — царапается и мутнеет

  • Дерево — разбухает и трескается

  • Антипригарное покрытие — стирается

  • Пластик без специальной маркировки — плавится

  • Позолота и ручная роспись — повреждаются

Сомневаетесь? Лучше не рисковать.

Простая инструкция: загружаем правильно

  1. Удалите остатки еды, косточки и стикеры с посуды.

  2. В нижнюю корзину ставим кастрюли, тарелки и сковороды — строго дном к водяным струям.

  3. Верх — для чашек, стаканов и бокалов. Располагайте их дном вверх под наклоном.

  4. Столовые приборы — в отдельную корзинку. Вилки и ложки — ручками вниз, ножи — наоборот.

  5. Проверьте, чтобы ничто не мешало вращению импеллеров.

Несколько лайфхаков от опытных пользователей

  • Кастрюли — ставим под углом, чтобы вода заходила внутрь.

  • Тарелки — параллельно и плотно, чтобы создать эффект «многократного удара струй».

  • Пластик — только наверх и только с маркировкой.

  • Хрупкие бокалы — подальше от тяжёлой утвари.

Через пару загрузок вы войдёте во вкус — и забудете про мутные стаканы и жирные ложки.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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