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Стиральная машина прыгает? Проверьте эти 5 вещей — и она успокоится

2:50
Недвижимость

Запустили стирку — и машинка отправилась в тур по ванной? Не паникуйте: проблема стара как сам барабан. Рассказываем, почему стиральная машина прыгает при отжиме и что делать, чтобы она снова вела себя прилично.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Почему вибрация — это не просто шум

Да, барабан крутится быстро — вибрации неизбежны.

Но если машина не просто дрожит, а скачет по плитке, это уже опасно:

  • может оторваться шланг и начнется потоп;

  • пострадают стены, мебель, техника;

  • быстрее износятся амортизаторы, подшипники и даже корпус.

Прыгающая машинка — угроза не только ремонту, но и самому агрегату.

Почему стиралка скачет: 5 причин

1. Неправильная установка

  • Забыли снять транспортировочные болты? Машина не "понимает", что её уже доставили.

  • Не выровняли корпус? Даже 3 мм перекоса вызывают хаос при отжиме.

  • Решение: снимите болты, поставьте заглушки, проверьте уровень. Ножки регулируются, а помощник пригодится, чтобы приподнять корпус.

2. Пол скользкий или мягкий

  • Гладкий кафель, старый линолеум или шаткие деревянные полы — враги стабильности.

  • Решение: антивибрационный коврик, подложка из плитки или фанеры, накладки на ножки.

3. Сломались детали

Если стиралка уже не новенькая, вибрации могут быть симптомом:

  • уставших амортизаторов;

  • разбитых подшипников;

  • смещённого барабана;

  • отколовшихся противовесов.
    Здесь нужен мастер — самому не разобраться.

4. Ошибка при стирке

Даже идеальная машинка начнет прыгать, если:

  • барабан набит под завязку;

  • бельё сбилось в один ком;

  • отжим поставлен на 1200+ оборотов;

  • стирается один большой коврик без противовеса.

Решение: меньше белья, мягкие вещи в помощь, мячики для стирки и умеренные обороты.

5. Открытая крышка (в вертикалках)

  • Если створки барабана открыты, его заклинивает на ходу. Это почти приговор.

  • Решение: всегда проверяйте, что створки защелкнуты, а белье не мешает их закрыть.

Как успокоить машинку

  • Убедитесь, что она стоит на ровной поверхности.

  • Поставьте антивибрационные накладки или коврик.

  • Загрузите барабан по инструкции (оставляя немного воздуха).

  • Выставите умеренные обороты.

  • Не кладите одинокие огромные предметы.

Когда нужен мастер

Вам пора звать специалиста, если:

  • машинка шумит с самого начала стирки;

  • барабан не крутится или "гуляет" слишком свободно;

  • белье остаётся мокрым даже после отжима;

  • под машинкой появляются лужи или тёмные разводы.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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