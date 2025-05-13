Как снять плитку, чтобы она выжила: инструкция с надеждой

Плитка — штука капризная. Обычно её сбивают с боевым настроем и без жалости. Но что, если она нужна тебе снова: переделать кладку, добрать кусок, поменять схему? Спокойствие, инструмент, и немного сноровки. Вот как аккуратно снять кафель со стены и сохранить каждый изразец целым.
Скажем сразу: иногда спасти плитку — как вытащить бутерброд из лужи без последствий.
Удача зависит от:
клея (на клей — шанс выше, на цементе — маловероятно),
способа укладки (грязь под гребёнкой — это хорошо),
самой плитки (толстая и прочная держится, тонкая — колется),
стены (кирпич и бетон — союзники, гипсокартон — под угрозой).
Но если кафель уложили недавно, есть все шансы аккуратно его снять.
Заводи его под край, медленно расшатывай, и по чуть-чуть отрывай плитку. Лучше, если он прочный, широкий, не гнётся. Особенно подходит для гипсокартона.
Совет: если шпатель не лезет — не насилуй. Это не любовь, это разрушение.
Держишь зубило под углом, лёгкими ударами работаешь вдоль плитки. Главное — не силой, а вибрацией. Хочешь деликатно — замени зубило на стамеску, молоток — на резиновую киянку.
Грубая, но гениальная идея: берёшь прочную проволоку, загибаешь с обеих сторон крючки, просовываешь под плитку, тянешь перпендикулярно стене. Нет проволоки — возьми трос и двигай им как ножовкой.
Убери затирку - смочи швы мыльной водой или уксусом, выскреби ножом или шпателем.
Простучи плитку - где гулко, там отстанет проще.
Сделай тест на жертву - начни с самой не жалкой плитки.
Обклей скотчем края — меньше сколов.
Работай в защите - очки, перчатки, респиратор, беруши.
Снял плитку? Замочи в воде и очисти от клея. Если не помогает — ацетон, кислота или наждачка.
Совет: Лучше работать вдвоём — один снимает, другой ловит.
Перфоратор в руки — и поехали. Сбей швы, сорви плитку с лопаткой-насадкой и смело очищай стену от остатков клея. Грубовато, но быстро. Нужен только респиратор, плёнка и желание начать ремонт по-взрослому.
Керами́ческая пли́тка или ка́фель — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.
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