Как снять плитку, чтобы она выжила: инструкция с надеждой

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плитка — штука капризная. Обычно её сбивают с боевым настроем и без жалости. Но что, если она нужна тебе снова: переделать кладку, добрать кусок, поменять схему? Спокойствие, инструмент, и немного сноровки. Вот как аккуратно снять кафель со стены и сохранить каждый изразец целым.

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Когда шанс есть, а когда лучше не надеяться

Скажем сразу: иногда спасти плитку — как вытащить бутерброд из лужи без последствий.

Удача зависит от:

клея (на клей — шанс выше, на цементе — маловероятно),

способа укладки (грязь под гребёнкой — это хорошо),

самой плитки (толстая и прочная держится, тонкая — колется),

стены (кирпич и бетон — союзники, гипсокартон — под угрозой).

Но если кафель уложили недавно, есть все шансы аккуратно его снять.

Три способа снять плитку, не разрушив

1. Шпатель — для терпеливых

Заводи его под край, медленно расшатывай, и по чуть-чуть отрывай плитку. Лучше, если он прочный, широкий, не гнётся. Особенно подходит для гипсокартона.

Совет: если шпатель не лезет — не насилуй. Это не любовь, это разрушение.

2. Зубило и молоток — когда по-другому никак

Держишь зубило под углом, лёгкими ударами работаешь вдоль плитки. Главное — не силой, а вибрацией. Хочешь деликатно — замени зубило на стамеску, молоток — на резиновую киянку.

3. Проволока — лайфхак для умных

Грубая, но гениальная идея: берёшь прочную проволоку, загибаешь с обеих сторон крючки, просовываешь под плитку, тянешь перпендикулярно стене. Нет проволоки — возьми трос и двигай им как ножовкой.

Пошаговая инструкция

Убери затирку - смочи швы мыльной водой или уксусом, выскреби ножом или шпателем. Простучи плитку - где гулко, там отстанет проще. Сделай тест на жертву - начни с самой не жалкой плитки. Обклей скотчем края — меньше сколов. Работай в защите - очки, перчатки, респиратор, беруши. Снял плитку? Замочи в воде и очисти от клея. Если не помогает — ацетон, кислота или наждачка.

Совет: Лучше работать вдвоём — один снимает, другой ловит.

А если плитку не жалко

Перфоратор в руки — и поехали. Сбей швы, сорви плитку с лопаткой-насадкой и смело очищай стену от остатков клея. Грубовато, но быстро. Нужен только респиратор, плёнка и желание начать ремонт по-взрослому.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.



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