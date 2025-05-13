Герметик спасёт даже там, где ты уже махнул рукой

Герметик кажется простой штукой — выдавил, размазал, забыл. А потом шов вываливается, ванна течёт, а силикон внезапно не держится. Чтобы не повторять эти ошибки, разбираемся: какой герметик выбрать и как его наносить по уму, чтобы он держался годами, а не до следующей пятницы.
Он как универсальный солдат — заделает всё: от шва между раковиной и стеной до микротрещин в бетоне или дерева на балконе.
Применяется:
в ванной и кухне — вокруг сантехники, душевых, труб
в полу и плинтусах — чтобы не тянуло и не сквозило
на улице — в оконных рамах, фасадах, балконах
даже в ремонте мебели и техники
Главное — выбрать правильный состав. Не весь герметик одинаково полезен.
Силиконовые — чемпионы по стойкости. Не боятся воды, мороза и солнца. Но не поддаются покраске и плохо держатся на влажной поверхности. Отличный вариант для ванной и кухни.
Есть два вида:
Кислотные — пахнут уксусом, недорогие, но вызывают коррозию на металле
Нейтральные — дороже, но безопаснее и без запаха
Акриловые — хороши для сухих помещений. Их можно красить, они не пахнут, но не дружат с водой. Используются на стенах, полу, под покраску.
Полиуретановые — мощные, быстро сохнут, держатся мёртвой хваткой. Подходят для балконов, ванных, уличных работ. Но не лучший вариант для дерева — не дышат.
Редкие виды:
Тиоколовые — только для профи: токсичные и капризные
Битумные — только снаружи и в респираторе
Каучуковые — клеятся ко всему, но недолговечны
Герметик (в тубе или тюбике)
Строительный пистолет
Малярный скотч
Растворитель или спирт
Безворсовая ткань
Вода с мылом
Шпатель или палец
Нервная система покрепче
Удалите старый герметик: срежьте ножом, растворите спиртом
Вымойте, высушите и обезжирьте поверхность
Зачистите рыхлые участки — никакой пыли, плесени и сюрпризов
Обклейте место работы малярным скотчем — он спасёт от кривых линий
Обрежьте носик тубы под углом 45°
Вставьте в пистолет, нажмите пару раз — проверьте подачу
Ведите пистолет на себя под углом, не спеша (2–3 см в секунду)
Сразу же разровняйте шов: пальцем, шпателем или тканью
Снимите скотч до застывания
Не трогайте, не мочите и не тестируйте шов минимум сутки
И всё — красота, прочность и никаких подтекающих стыков.
Силиконовые герметики — вязкотекучие составы на основе низкомолекулярных силиконовых каучуков, затвердевающие при комнатной температуре. Используются для заполнения щелей и полостей с целью герметизации и защиты от разных факторов среды, клей-герметик применяется для склеивания различных поверхностей между собой.
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