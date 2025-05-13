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Герметик спасёт даже там, где ты уже махнул рукой

2:47
Недвижимость

Герметик кажется простой штукой — выдавил, размазал, забыл. А потом шов вываливается, ванна течёт, а силикон внезапно не держится. Чтобы не повторять эти ошибки, разбираемся: какой герметик выбрать и как его наносить по уму, чтобы он держался годами, а не до следующей пятницы.

Силиконовый герметик
Фото: commons.wikimedia.org by Achim Hering, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Силиконовый герметик

Где пригодится герметик

Он как универсальный солдат — заделает всё: от шва между раковиной и стеной до микротрещин в бетоне или дерева на балконе.

Применяется:

  • в ванной и кухне — вокруг сантехники, душевых, труб

  • в полу и плинтусах — чтобы не тянуло и не сквозило

  • на улице — в оконных рамах, фасадах, балконах

  • даже в ремонте мебели и техники

Главное — выбрать правильный состав. Не весь герметик одинаково полезен.

Какие бывают герметики

Силиконовые — чемпионы по стойкости. Не боятся воды, мороза и солнца. Но не поддаются покраске и плохо держатся на влажной поверхности. Отличный вариант для ванной и кухни.

Есть два вида:

  • Кислотные — пахнут уксусом, недорогие, но вызывают коррозию на металле

  • Нейтральные — дороже, но безопаснее и без запаха

Акриловые — хороши для сухих помещений. Их можно красить, они не пахнут, но не дружат с водой. Используются на стенах, полу, под покраску.

Полиуретановые — мощные, быстро сохнут, держатся мёртвой хваткой. Подходят для балконов, ванных, уличных работ. Но не лучший вариант для дерева — не дышат.

Редкие виды:

  • Тиоколовые — только для профи: токсичные и капризные

  • Битумные — только снаружи и в респираторе

  • Каучуковые — клеятся ко всему, но недолговечны

Что нужно для нанесения

  • Герметик (в тубе или тюбике)

  • Строительный пистолет

  • Малярный скотч

  • Растворитель или спирт

  • Безворсовая ткань

  • Вода с мылом

  • Шпатель или палец

  • Нервная система покрепче

Как подготовить поверхность

  1. Удалите старый герметик: срежьте ножом, растворите спиртом

  2. Вымойте, высушите и обезжирьте поверхность

  3. Зачистите рыхлые участки — никакой пыли, плесени и сюрпризов

  4. Обклейте место работы малярным скотчем — он спасёт от кривых линий

Как нанести герметик ровно

  1. Обрежьте носик тубы под углом 45°

  2. Вставьте в пистолет, нажмите пару раз — проверьте подачу

  3. Ведите пистолет на себя под углом, не спеша (2–3 см в секунду)

  4. Сразу же разровняйте шов: пальцем, шпателем или тканью

  5. Снимите скотч до застывания

  6. Не трогайте, не мочите и не тестируйте шов минимум сутки

И всё — красота, прочность и никаких подтекающих стыков.

Уточнения

Силиконовые герметики — вязкотекучие составы на основе низкомолекулярных силиконовых каучуков, затвердевающие при комнатной температуре. Используются для заполнения щелей и полостей с целью герметизации и защиты от разных факторов среды, клей-герметик применяется для склеивания различных поверхностей между собой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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