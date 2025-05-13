Герметик спасёт даже там, где ты уже махнул рукой

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Герметик кажется простой штукой — выдавил, размазал, забыл. А потом шов вываливается, ванна течёт, а силикон внезапно не держится. Чтобы не повторять эти ошибки, разбираемся: какой герметик выбрать и как его наносить по уму, чтобы он держался годами, а не до следующей пятницы.

Фото: commons.wikimedia.org by Achim Hering, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Силиконовый герметик

Где пригодится герметик

Он как универсальный солдат — заделает всё: от шва между раковиной и стеной до микротрещин в бетоне или дерева на балконе.

Применяется:

в ванной и кухне — вокруг сантехники, душевых, труб

в полу и плинтусах — чтобы не тянуло и не сквозило

на улице — в оконных рамах, фасадах, балконах

даже в ремонте мебели и техники

Главное — выбрать правильный состав. Не весь герметик одинаково полезен.

Какие бывают герметики

Силиконовые — чемпионы по стойкости. Не боятся воды, мороза и солнца. Но не поддаются покраске и плохо держатся на влажной поверхности. Отличный вариант для ванной и кухни.

Есть два вида:

Кислотные — пахнут уксусом, недорогие, но вызывают коррозию на металле

Нейтральные — дороже, но безопаснее и без запаха

Акриловые — хороши для сухих помещений. Их можно красить, они не пахнут, но не дружат с водой. Используются на стенах, полу, под покраску.

Полиуретановые — мощные, быстро сохнут, держатся мёртвой хваткой. Подходят для балконов, ванных, уличных работ. Но не лучший вариант для дерева — не дышат.

Редкие виды:

Тиоколовые — только для профи: токсичные и капризные

Битумные — только снаружи и в респираторе

Каучуковые — клеятся ко всему, но недолговечны

Что нужно для нанесения

Герметик (в тубе или тюбике)

Строительный пистолет

Малярный скотч

Растворитель или спирт

Безворсовая ткань

Вода с мылом

Шпатель или палец

Нервная система покрепче

Как подготовить поверхность

Удалите старый герметик: срежьте ножом, растворите спиртом Вымойте, высушите и обезжирьте поверхность Зачистите рыхлые участки — никакой пыли, плесени и сюрпризов Обклейте место работы малярным скотчем — он спасёт от кривых линий

Как нанести герметик ровно

Обрежьте носик тубы под углом 45° Вставьте в пистолет, нажмите пару раз — проверьте подачу Ведите пистолет на себя под углом, не спеша (2–3 см в секунду) Сразу же разровняйте шов: пальцем, шпателем или тканью Снимите скотч до застывания Не трогайте, не мочите и не тестируйте шов минимум сутки

И всё — красота, прочность и никаких подтекающих стыков.

Уточнения

Силиконовые герметики — вязкотекучие составы на основе низкомолекулярных силиконовых каучуков, затвердевающие при комнатной температуре. Используются для заполнения щелей и полостей с целью герметизации и защиты от разных факторов среды, клей-герметик применяется для склеивания различных поверхностей между собой.



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