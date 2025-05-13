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Подклеил стык, и стало как в квартире мечты — только без расходов

2:57
Недвижимость

Обнаружил пузыри или отклеившиеся края на обоях? Не торопись закатывать глаза и считать, сколько метров рулона осталось на антресолях. Большинство таких дефектов легко устранить самому. Главное — знать, чем именно клеить, и как это делать аккуратно, чтобы не испортить внешний вид.

Обои
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обои

Почему обои отклеиваются

Причин может быть несколько:

  • Плохо подготовленные стены: не прогрунтовали, не выровняли, не высушили

  • Неправильный клей — например, бумажный вместо винилового

  • Нанесли клей не туда (на обои, а не на стену, или наоборот)

  • Неравномерное нанесение состава

  • Нарушение условий сушки: сквозняк, отопление, сырость

  • Со временем: клей высох, стена деформировалась, затопили соседи

Чем подклеить обои

Лучше всего — обойным клеем. Особенно если остался тот, что использовался изначально.

Для стыков — специальный клей для швов. Он густой, не растекается, надёжно склеивает даже тяжелые виниловые полотна.

Если ничего нет — подойдёт ПВА. Но он может пожелтеть, особенно на светлых обоях. Проверь сначала на обрезке.

Мелкие участки — клей-карандаш. Работает без разводов, не растягивает бумагу и не течёт.

Из подручных средств — клейстер. Вода, крахмал, немного варки — и готово.

Жидкие гвозди или суперклей - только если всё плохо, обои старые, и стена уже давно не радует. Иначе пожалеешь при следующем ремонте.

Как подклеить стык

  1. Подними отставший край.

  2. Очисти и при необходимости зачисти место под ним.

  3. Нанеси клей кисточкой.

  4. Прижми и прокатай валиком или тряпкой.

  5. Удали излишки клея сразу.

Совет: если под рукой нет клея — можно временно использовать двусторонний скотч на бумажной основе.

Как убрать пузыри

  • Если обои только поклеены — подожди. Пузыри уйдут сами.

  • Если нет — проткни иголкой и выпусти воздух.

  • Есть клей внутри? Прижми валиком.

  • Уже затвердел? Используй фен или утюг через ткань.

  • Большой пузырь? Надрежь ножом, нанеси клей внутрь шприцем и прижми.

А если отошёл большой кусок

Это тревожный сигнал. Стена могла быть плохо загрунтована или отсырела. Подклеить можно, но скорее всего это временное решение. Лучше переклеить участок заново, особенно если обои можно совместить по рисунку.

Видны стыки

  • Увлажни край и попробуй потянуть.

  • Если не растягивается — сделай маскировку:

— Из опилок обоев и ПВА

— Латка из подходящего обрезка

— Акриловая замазка + колер

— Мебельный маркер или карандаш

— Обойный бордюр или декоративная лента

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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