Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский архипелаг восстал: землетрясение подняло сушу на 5 метров – что скрывает тектонический сдвиг
Природный Uber: тайные пассажиры в мире животных
Полёт по советским маршрутам: как путешествовали в СССР на самолётах Аэрофлота
Белые тарелки больше не в моде: какую посуду выбирают дизайнеры
Московские врачи вытащили пациента с инфарктом и кардиогенным шоком с того света
Гремучие змеи на островах: неожиданные выводы о развитии их яда
Древний рецепт для здоровых костей: потеря веса и средиземноморская диета в действии
Фасоль мстит изнутри: как простая ошибка превращает обед в катастрофу
Замочил семена в этом настое — и всходы выстрелили, как на дрожжах

Не ламинат и не плитка: что за SPC-пол появился везде — от кухонь до саун

2:48
Недвижимость

Если ламинат разбухает от влаги, а плитка холодна и скользкая, есть современное решение — SPC-плитка. Она выглядит как дерево или камень, но на деле это прочный, тёплый и водостойкий композит, который выдержит и детей, и собак, и тяжёлую мебель.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Что такое SPC и чем она отличается от других покрытий

SPC — это каменно-полимерный композит. Внутри — твёрдое основание из минеральной крошки и ПВХ, сверху — рельефный слой с фотопечатью и защитный лак. Результат — прочный, тонкий, красивый материал, который имитирует дерево, паркет, плитку или бетон.

В отличие от ламината, SPC не боится воды и перепадов температуры. Он твёрже кварцвинила, а по внешнему виду почти не отличим от паркета.

Преимущества SPC-плитки:

  • Водостойкость — подходит для кухни, ванной, даже для балкона

  • Прочность — выдерживает падения тяжёлых предметов, не боится каблуков

  • Лёгкий монтаж — замковая система без клея, как у ламината

  • Подходит под тёплый пол — быстро нагревается, не деформируется

  • Универсальность — для пола и стен, дома и офиса, в сухих и влажных помещениях

  • Минимальные требования к основанию — укладывается даже на пол с неровностями

  • Легко ремонтируется — можно заменить одну-две панели

  • Нескользкая поверхность — безопасно даже при пролитой воде

  • Не боится ультрафиолета — рисунок не выгорает

  • Экологичность и пожарная безопасность — подходит для детских и спален

Есть ли минусы

Да, хоть и немного:

  • Цена выше среднего — дешевле, чем плитка, но дороже линолеума и ламината

  • Вес — панели тяжелее, чем у других покрытий, что влияет на доставку

  • Риск царапин — острые предметы могут повредить лак

  • Жесткость — без подложки пол может показаться твёрдым

  • Не подойдёт для экостиля — выглядит похоже на дерево, но на ощупь это всё-таки пластик

Где лучше всего использовать SPC

У этого материала почти нет ограничений:

  • Кухня и коридор — не впитывает жир, грязь и воду

  • Ванная — не боится луж и пара

  • Гостиная и спальня — выглядит как ламинат, но проще в уходе

  • Балкон и терраса — не трескается от холода и не скользит в дождь

  • Детская — экологичен, не пахнет, не выделяет токсинов при нагреве

Уход за SPC-плиткой

Мыть можно как угодно — шваброй, пылесосом, мыльной водой. Поверхность отталкивает грязь и пигменты, но не любит жёстких щёток и едких средств. Если пролили кофе или краску — достаточно сразу вытереть. Царапины можно замаскировать мастикой или полиролью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Домашние животные
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь Аудио 
Смешно, но факт: дачники доверили свой сад утке — и не прогадали
Садоводство, цветоводство
Смешно, но факт: дачники доверили свой сад утке — и не прогадали Аудио 
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри
Еда и рецепты
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Подклеил стык, и стало как в квартире мечты — только без расходов
Сотрудники Tesla опубликовали открытое письмо: Илон Маск становится обузой для бизнеса
Минск, Ява, ИЖ или Урал — что выбирали настоящие советские байкеры?
Залил вишню ледяной водой — и ветки трещат от ягод: метод, который не учат в школах
Предполагаемый сын Никаса Сафронова решил судиться с художником
Кен Майлз: гений за рулем, о котором вы ничего не знали
Опасность в баллончике: как чернитель для резины разрушает ваши шины
Не ламинат и не плитка: что за SPC-пол появился везде — от кухонь до саун
Бразилия подключается к проекту "Росатома" по серийному производству малых АЭС
Министерством Двора, чтобы сократить расходы, уволено до 150 лакеев Зимнего дворца... — писала газета Карандаш 13 мая 1906 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.