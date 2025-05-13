Не ламинат и не плитка: что за SPC-пол появился везде — от кухонь до саун

Если ламинат разбухает от влаги, а плитка холодна и скользкая, есть современное решение — SPC-плитка. Она выглядит как дерево или камень, но на деле это прочный, тёплый и водостойкий композит, который выдержит и детей, и собак, и тяжёлую мебель.
SPC — это каменно-полимерный композит. Внутри — твёрдое основание из минеральной крошки и ПВХ, сверху — рельефный слой с фотопечатью и защитный лак. Результат — прочный, тонкий, красивый материал, который имитирует дерево, паркет, плитку или бетон.
В отличие от ламината, SPC не боится воды и перепадов температуры. Он твёрже кварцвинила, а по внешнему виду почти не отличим от паркета.
Водостойкость — подходит для кухни, ванной, даже для балкона
Прочность — выдерживает падения тяжёлых предметов, не боится каблуков
Лёгкий монтаж — замковая система без клея, как у ламината
Подходит под тёплый пол — быстро нагревается, не деформируется
Универсальность — для пола и стен, дома и офиса, в сухих и влажных помещениях
Минимальные требования к основанию — укладывается даже на пол с неровностями
Легко ремонтируется — можно заменить одну-две панели
Нескользкая поверхность — безопасно даже при пролитой воде
Не боится ультрафиолета — рисунок не выгорает
Экологичность и пожарная безопасность — подходит для детских и спален
Да, хоть и немного:
Цена выше среднего — дешевле, чем плитка, но дороже линолеума и ламината
Вес — панели тяжелее, чем у других покрытий, что влияет на доставку
Риск царапин — острые предметы могут повредить лак
Жесткость — без подложки пол может показаться твёрдым
Не подойдёт для экостиля — выглядит похоже на дерево, но на ощупь это всё-таки пластик
У этого материала почти нет ограничений:
Кухня и коридор — не впитывает жир, грязь и воду
Ванная — не боится луж и пара
Гостиная и спальня — выглядит как ламинат, но проще в уходе
Балкон и терраса — не трескается от холода и не скользит в дождь
Детская — экологичен, не пахнет, не выделяет токсинов при нагреве
Мыть можно как угодно — шваброй, пылесосом, мыльной водой. Поверхность отталкивает грязь и пигменты, но не любит жёстких щёток и едких средств. Если пролили кофе или краску — достаточно сразу вытереть. Царапины можно замаскировать мастикой или полиролью.
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