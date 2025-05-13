Не ламинат и не плитка: что за SPC-пол появился везде — от кухонь до саун

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ламинат разбухает от влаги, а плитка холодна и скользкая, есть современное решение — SPC-плитка. Она выглядит как дерево или камень, но на деле это прочный, тёплый и водостойкий композит, который выдержит и детей, и собак, и тяжёлую мебель.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Что такое SPC и чем она отличается от других покрытий

SPC — это каменно-полимерный композит. Внутри — твёрдое основание из минеральной крошки и ПВХ, сверху — рельефный слой с фотопечатью и защитный лак. Результат — прочный, тонкий, красивый материал, который имитирует дерево, паркет, плитку или бетон.

В отличие от ламината, SPC не боится воды и перепадов температуры. Он твёрже кварцвинила, а по внешнему виду почти не отличим от паркета.

Преимущества SPC-плитки:

Водостойкость — подходит для кухни, ванной, даже для балкона

Прочность — выдерживает падения тяжёлых предметов, не боится каблуков

Лёгкий монтаж — замковая система без клея, как у ламината

Подходит под тёплый пол — быстро нагревается, не деформируется

Универсальность — для пола и стен, дома и офиса, в сухих и влажных помещениях

Минимальные требования к основанию — укладывается даже на пол с неровностями

Легко ремонтируется — можно заменить одну-две панели

Нескользкая поверхность — безопасно даже при пролитой воде

Не боится ультрафиолета — рисунок не выгорает

Экологичность и пожарная безопасность — подходит для детских и спален

Есть ли минусы

Да, хоть и немного:

Цена выше среднего — дешевле, чем плитка, но дороже линолеума и ламината

Вес — панели тяжелее, чем у других покрытий, что влияет на доставку

Риск царапин — острые предметы могут повредить лак

Жесткость — без подложки пол может показаться твёрдым

Не подойдёт для экостиля — выглядит похоже на дерево, но на ощупь это всё-таки пластик

Где лучше всего использовать SPC

У этого материала почти нет ограничений:

Кухня и коридор — не впитывает жир, грязь и воду

Ванная — не боится луж и пара

Гостиная и спальня — выглядит как ламинат, но проще в уходе

Балкон и терраса — не трескается от холода и не скользит в дождь

Детская — экологичен, не пахнет, не выделяет токсинов при нагреве

Уход за SPC-плиткой

Мыть можно как угодно — шваброй, пылесосом, мыльной водой. Поверхность отталкивает грязь и пигменты, но не любит жёстких щёток и едких средств. Если пролили кофе или краску — достаточно сразу вытереть. Царапины можно замаскировать мастикой или полиролью.

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