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Где спрятать роутер, чтобы интернет умер — и куда его ставить нельзя

2:09
Недвижимость

Интернет в квартире может быть быстрым — но только если роутер стоит правильно. Да-да, даже самый мощный маршрутизатор будет бессилен, если его спрятать в шкаф или прижать к зеркалу. Рассказываем, куда ставить нельзя, где лучше всего и как антенны могут спасти ситуацию без покупки нового устройства.

Роутер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роутер

Где интернет будет летать: основные правила

Чтобы Wi-Fi покрывал всю квартиру, соблюдай следующие принципы:

  • Ставь в центре — сигнал распространяется радиально, так что лучше, если роутер будет равноудален от всех комнат.

  • Избегай толстых стен и углов — особенно бетонных, кирпичных или с металлической арматурой.

  • Не прячь в шкаф — роутер греется, а сигнал глохнет.

  • Не рядом с техникой — микроволновки, ТВ и даже радионяни создают помехи.

  • Высота — 1-2 метра — на полу и под потолком сигнал ослабевает.

  • Один-два препятствия максимум — чем меньше стен на пути, тем лучше связь.

Где точно НЕ стоит ставить роутер

  • Подоконник — сигнал уходит на улицу.

  • Зеркала — отражают волны, создавая мёртвые зоны.

  • Кухня и ванная — влага + техника = сбой сигнала и поломки.

  • Балкон — летом перегреется, зимой замёрзнет.

  • Рядом с аквариумом — вода гасит сигнал, как броня.

Лучшие места для роутера

  • Коридор — особенно при стандартной планировке: ближе ко всем комнатам, минимум преград.

  • Центральная комната — особенно в вытянутых квартирах. Удобно, но, возможно, придётся удлинить кабель.

  • Рабочее место — если часто проводишь видеозвонки, лучше поставить рядом: будет меньше сбоев.

А что с антеннами

Направляй антенны строго вверх, если роутер стоит на столе.
Вниз — если висит на стене.
Под углом 45° — если хочешь охватить два этажа.
Не забывай: сигнал идёт в стороны, а не вверх и вниз. Повернув антенны, можно обойти зеркало или усилить покрытие нужной комнаты.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур. Для принятия решений о пересылке пакетов используется информация о топологии сети и определённые правила, заданные администратором.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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