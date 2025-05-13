Где спрятать роутер, чтобы интернет умер — и куда его ставить нельзя

Интернет в квартире может быть быстрым — но только если роутер стоит правильно. Да-да, даже самый мощный маршрутизатор будет бессилен, если его спрятать в шкаф или прижать к зеркалу. Рассказываем, куда ставить нельзя, где лучше всего и как антенны могут спасти ситуацию без покупки нового устройства.
Чтобы Wi-Fi покрывал всю квартиру, соблюдай следующие принципы:
Ставь в центре — сигнал распространяется радиально, так что лучше, если роутер будет равноудален от всех комнат.
Избегай толстых стен и углов — особенно бетонных, кирпичных или с металлической арматурой.
Не прячь в шкаф — роутер греется, а сигнал глохнет.
Не рядом с техникой — микроволновки, ТВ и даже радионяни создают помехи.
Высота — 1-2 метра — на полу и под потолком сигнал ослабевает.
Один-два препятствия максимум — чем меньше стен на пути, тем лучше связь.
Подоконник — сигнал уходит на улицу.
Зеркала — отражают волны, создавая мёртвые зоны.
Кухня и ванная — влага + техника = сбой сигнала и поломки.
Балкон — летом перегреется, зимой замёрзнет.
Рядом с аквариумом — вода гасит сигнал, как броня.
Коридор — особенно при стандартной планировке: ближе ко всем комнатам, минимум преград.
Центральная комната — особенно в вытянутых квартирах. Удобно, но, возможно, придётся удлинить кабель.
Рабочее место — если часто проводишь видеозвонки, лучше поставить рядом: будет меньше сбоев.
Направляй антенны строго вверх, если роутер стоит на столе.
Вниз — если висит на стене.
Под углом 45° — если хочешь охватить два этажа.
Не забывай: сигнал идёт в стороны, а не вверх и вниз. Повернув антенны, можно обойти зеркало или усилить покрытие нужной комнаты.
Маршрутиза́тор ро́утер — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур. Для принятия решений о пересылке пакетов используется информация о топологии сети и определённые правила, заданные администратором.
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