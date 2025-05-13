Чем покрасить двери, чтобы не испортить — 7 правил, о которых не пишут на банке

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Старая дверь портит весь интерьер, но на новую пока нет бюджета? Не беда! Один вечер, банка краски — и у вас дверь, будто только из салона. Рассказываем, как перекрасить межкомнатную дверь, чтобы получилось не только красиво, но и долговечно.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дверь

С чего начать: выбор краски

Самое важное — выбрать правильную краску:

Акриловая — безопасна, без запаха, ложится ровно. Минус — нужно 2-3 слоя.

Силиконовая — водостойкая, отлична для санузлов.

Латексная — быстро сохнет, стойкая, но боится перепадов температур.

Алкидная/масляная — бюджетный вариант, но токсична, пахнет и выцветает.

Для ПВХ выбирайте краску с пометкой "Для пластика".

МДФ всегда грунтуют, иначе краска не прилипнет.

Совет: подбирайте цвет под интерьер. Светлые — визуально расширяют, тёмные — скрывают пятна. Универсальная палитра — белый, серый, кремовый.

Сколько краски нужно

1 м² ≈ 150 г акриловой краски

Для одной двери — около 500-700 г на два слоя

Плюс 10-15% на торцы

Пористые поверхности потребуют больше, гладкие — меньше

Валик расходует меньше, чем кисть

Как снять старую краску

1. Механически

Шкурка, шпатель, дрель с насадкой. Много пыли, но эффективно.

2. Химически

Растворители и смывки. Работать только в проветриваемом помещении и в защите.

3. Строительным феном

Нагрев до 600°C и аккуратный съём шпателем. Главное — не перегреть.

Подготовка двери

Снимите ручки и замки

Обезжирьте спиртом

Зашлифуйте шероховатости

Зашпаклюйте сколы

Нанесите акриловую грунтовку

Заклейте малярной лентой всё, что не будете красить

Как красить

Лучше снять дверь с петель, но можно и на месте

Начинайте с торцов и углов

Первый слой — по вертикали, второй — по горизонтали

Валик — быстро и равномерно, кисть — для фрезеровки

Краскопульт — идеально, но требует сноровки

Альтернатива краске: лак, масло, пропитка

Лак - глянец и защита, но "холодный" эффект

Масло - сохраняет текстуру, без запаха

Пропитка (морилка) - подчёркивает рисунок дерева, антисептична

Для экостиля, лофта и кантри эти варианты даже предпочтительнее. И не требуют грунтовки!

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