Чем покрасить двери, чтобы не испортить — 7 правил, о которых не пишут на банке

Старая дверь портит весь интерьер, но на новую пока нет бюджета? Не беда! Один вечер, банка краски — и у вас дверь, будто только из салона. Рассказываем, как перекрасить межкомнатную дверь, чтобы получилось не только красиво, но и долговечно.
Самое важное — выбрать правильную краску:
Акриловая — безопасна, без запаха, ложится ровно. Минус — нужно 2-3 слоя.
Силиконовая — водостойкая, отлична для санузлов.
Латексная — быстро сохнет, стойкая, но боится перепадов температур.
Алкидная/масляная — бюджетный вариант, но токсична, пахнет и выцветает.
Для ПВХ выбирайте краску с пометкой "Для пластика".
МДФ всегда грунтуют, иначе краска не прилипнет.
Совет: подбирайте цвет под интерьер. Светлые — визуально расширяют, тёмные — скрывают пятна. Универсальная палитра — белый, серый, кремовый.
1 м² ≈ 150 г акриловой краски
Для одной двери — около 500-700 г на два слоя
Плюс 10-15% на торцы
Пористые поверхности потребуют больше, гладкие — меньше
Валик расходует меньше, чем кисть
1. Механически
Шкурка, шпатель, дрель с насадкой. Много пыли, но эффективно.
2. Химически
Растворители и смывки. Работать только в проветриваемом помещении и в защите.
3. Строительным феном
Нагрев до 600°C и аккуратный съём шпателем. Главное — не перегреть.
Снимите ручки и замки
Обезжирьте спиртом
Зашлифуйте шероховатости
Зашпаклюйте сколы
Нанесите акриловую грунтовку
Заклейте малярной лентой всё, что не будете красить
Лучше снять дверь с петель, но можно и на месте
Начинайте с торцов и углов
Первый слой — по вертикали, второй — по горизонтали
Валик — быстро и равномерно, кисть — для фрезеровки
Краскопульт — идеально, но требует сноровки
Лак - глянец и защита, но "холодный" эффект
Масло - сохраняет текстуру, без запаха
Пропитка (морилка) - подчёркивает рисунок дерева, антисептична
Для экостиля, лофта и кантри эти варианты даже предпочтительнее. И не требуют грунтовки!
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