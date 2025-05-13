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Чем покрасить двери, чтобы не испортить — 7 правил, о которых не пишут на банке

2:38
Недвижимость

Старая дверь портит весь интерьер, но на новую пока нет бюджета? Не беда! Один вечер, банка краски — и у вас дверь, будто только из салона. Рассказываем, как перекрасить межкомнатную дверь, чтобы получилось не только красиво, но и долговечно.

Дверь
Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дверь

С чего начать: выбор краски

Самое важное — выбрать правильную краску:

  • Акриловая — безопасна, без запаха, ложится ровно. Минус — нужно 2-3 слоя.

  • Силиконовая — водостойкая, отлична для санузлов.

  • Латексная — быстро сохнет, стойкая, но боится перепадов температур.

  • Алкидная/масляная — бюджетный вариант, но токсична, пахнет и выцветает.

  • Для ПВХ выбирайте краску с пометкой "Для пластика".

  • МДФ всегда грунтуют, иначе краска не прилипнет.

Совет: подбирайте цвет под интерьер. Светлые — визуально расширяют, тёмные — скрывают пятна. Универсальная палитра — белый, серый, кремовый.

Сколько краски нужно

  • 1 м² ≈ 150 г акриловой краски

  • Для одной двери — около 500-700 г на два слоя

  • Плюс 10-15% на торцы

  • Пористые поверхности потребуют больше, гладкие — меньше

  • Валик расходует меньше, чем кисть

Как снять старую краску

1. Механически
Шкурка, шпатель, дрель с насадкой. Много пыли, но эффективно.

2. Химически
Растворители и смывки. Работать только в проветриваемом помещении и в защите.

3. Строительным феном
Нагрев до 600°C и аккуратный съём шпателем. Главное — не перегреть.

Подготовка двери

  • Снимите ручки и замки

  • Обезжирьте спиртом

  • Зашлифуйте шероховатости

  • Зашпаклюйте сколы

  • Нанесите акриловую грунтовку

  • Заклейте малярной лентой всё, что не будете красить

Как красить

  • Лучше снять дверь с петель, но можно и на месте

  • Начинайте с торцов и углов

  • Первый слой — по вертикали, второй — по горизонтали

  • Валик — быстро и равномерно, кисть — для фрезеровки

  • Краскопульт — идеально, но требует сноровки

Альтернатива краске: лак, масло, пропитка

  • Лак - глянец и защита, но "холодный" эффект

  • Масло - сохраняет текстуру, без запаха

  • Пропитка (морилка) - подчёркивает рисунок дерева, антисептична

Для экостиля, лофта и кантри эти варианты даже предпочтительнее. И не требуют грунтовки!

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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