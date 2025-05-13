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Кабель, который спасёт дом от пожара: как выбрать проводку без ошибок

2:51
Недвижимость

Проводка — это то, что нельзя "сделать как получится". Один неправильно выбранный кабель — и в лучшем случае у вас вырубится свет. В худшем — сгорит техника или случится короткое замыкание.

кабель
Фото: Freepik by ededchechine is licensed under Рublic domain
кабель

Чтобы этого не произошло, нужно выбрать кабель по уму: учитывать металл, сечение, количество жил, тип изоляции и даже, в каком доме вы живете — кирпичном или деревянном.

1. Кабель или провод

Кабель — круглый, с толстой защитой. Провод — плоский, гибкий, но хуже защищён. Основную проводку от щитка и мощную технику (плиты, бойлеры) подключают только кабелем. Провод можно использовать для светильников, но экономить на нём не стоит.

2. Какой металл выбрать?

Медь — надёжно, но дороже:

  • Гнётся, не ломаясь

  • Не перегревается

  • Долго служит

Алюминий — экономия с оговорками:

  • Лёгкий и дешёвый

  • Быстро греется

  • Хрупкий

  • Требует большего сечения

Для старых систем подойдёт алюминий. Но если делаете всё "с нуля" — берите медь и не жалейте.

3. Сечение — не угадывайте, считайте

Мелкая ошибка = перегрев и пожар. Пример: для розеток под утюг, чайник, микроволновку — минимум 2,5 мм² медного кабеля. Для плиты — от 4 мм².

Совет: используйте онлайн-калькулятор и добавляйте запас по нагрузке.

4. Сколько жил — тоже важно

  • 2 жилы — фаза + ноль

  • 3 жилы — фаза + ноль + заземление

  • 5 жил — для сложных систем и параллельного подключения

В старых домах используют 2-жильные провода, в новых — обязательно 3-жильные с заземлением.

5. Оболочка: защита от всего

Правильная изоляция:

  • Не горит (НГ)

  • Не дымит (LS, HF)

  • Не травит (FR)

Для квартиры подойдёт кабель с ПВХ-оболочкой, а для сауны — с огнестойкой изоляцией.

6. Как считать длину

По проекту или в лоб: площадь квартиры x 2 = примерная длина кабеля на освещение. Столько же — на розетки. Плюс 10-15% на запас.

7. Специфика деревянных домов

  • Только медь

  • Только негорючая оболочка

  • Только металлорукав или герметичные трубы

Открытая ретропроводка — безопасный и стильный вариант. Главное — не использовать пластик и гофру.

8. Проверка кабеля: 3 простых теста

  • Согните — не должно быть трещин

  • Зачистите — проверьте металл (медь — тёплый, алюминий — серебристый)

  • Измерьте сечение — диаметр² x 0,785

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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