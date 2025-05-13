Кабель, который спасёт дом от пожара: как выбрать проводку без ошибок

Проводка — это то, что нельзя "сделать как получится". Один неправильно выбранный кабель — и в лучшем случае у вас вырубится свет. В худшем — сгорит техника или случится короткое замыкание.
Чтобы этого не произошло, нужно выбрать кабель по уму: учитывать металл, сечение, количество жил, тип изоляции и даже, в каком доме вы живете — кирпичном или деревянном.
Кабель — круглый, с толстой защитой. Провод — плоский, гибкий, но хуже защищён. Основную проводку от щитка и мощную технику (плиты, бойлеры) подключают только кабелем. Провод можно использовать для светильников, но экономить на нём не стоит.
Медь — надёжно, но дороже:
Гнётся, не ломаясь
Не перегревается
Долго служит
Алюминий — экономия с оговорками:
Лёгкий и дешёвый
Быстро греется
Хрупкий
Требует большего сечения
Для старых систем подойдёт алюминий. Но если делаете всё "с нуля" — берите медь и не жалейте.
Мелкая ошибка = перегрев и пожар. Пример: для розеток под утюг, чайник, микроволновку — минимум 2,5 мм² медного кабеля. Для плиты — от 4 мм².
Совет: используйте онлайн-калькулятор и добавляйте запас по нагрузке.
2 жилы — фаза + ноль
3 жилы — фаза + ноль + заземление
5 жил — для сложных систем и параллельного подключения
В старых домах используют 2-жильные провода, в новых — обязательно 3-жильные с заземлением.
Правильная изоляция:
Не горит (НГ)
Не дымит (LS, HF)
Не травит (FR)
Для квартиры подойдёт кабель с ПВХ-оболочкой, а для сауны — с огнестойкой изоляцией.
По проекту или в лоб: площадь квартиры x 2 = примерная длина кабеля на освещение. Столько же — на розетки. Плюс 10-15% на запас.
Только медь
Только негорючая оболочка
Только металлорукав или герметичные трубы
Открытая ретропроводка — безопасный и стильный вариант. Главное — не использовать пластик и гофру.
Согните — не должно быть трещин
Зачистите — проверьте металл (медь — тёплый, алюминий — серебристый)
Измерьте сечение — диаметр² x 0,785
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Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.