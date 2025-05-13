Столешница как новая за 10 минут — один продукт уже есть у вас дома

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Столешница или раковина из искусственного камня утратили блеск, будто кто-то выключил подсветку? Не спешите вызывать мастера — большинство проблем можно решить самостоятельно, не выходя из дома и не покупая дорогую химию.

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Мы собрали 6 работающих способов, как отполировать акриловый, кварцевый или литьевой камень — от подручных средств до мощной техники.

С чего начать: правила безопасной полировки

Чтобы не испортить поверхность:

тестируйте любое средство на малозаметном участке;

не используйте абразивные губки и щетки;

сначала пробуйте самые щадящие методы;

тщательно промывайте каждый слой средства водой;

не оставляйте мокрые пятна — досуха вытирайте после каждого этапа.

6 способов вернуть глянец искусственному камню

1. Обычное средство для посуды

Иногда камень тускнеет из-за жирной пленки. Пена от геля для посуды, нанесённая на 5 минут и втертая мягкой губкой, способна сотворить чудо. После такой чистки дополнительная полировка может не понадобиться.

2. Кислородный отбеливатель

Подходит для белого и цветного камня. Разведите порошок в горячей воде, залейте в раковину или нанесите с пульверизатора на столешницу. Через час отполируйте. Проверяйте реакцию пигмента на незаметном участке.

3. Специальные чистящие средства для камня

Средства вроде Prosept, Bagi, Florentina убирают даже застарелые пятна и запечатывают микроцарапины. Некоторые из них можно использовать регулярно — раз в месяц.

4. Растительное масло

Полироль из холодильника: протрите камень промасленным бумажным полотенцем, затем насухо вытрите. Эффект виден сразу, но лучше не использовать на рабочих зонах столешницы — масло может оставлять пятна.

5. Жидкий воск или полироль

Идеальны для финального блеска. Не требуют смывания, создают водоотталкивающий барьер. Главное — выбрать средство, подходящее для искусственного камня и безопасное для кухни.

6. Шлифмашинка

Если хотите добиться глянца с эффектом "как в шоуруме" или избавиться от мелких царапин, без техники не обойтись. Используйте диски разной жёсткости, соблюдайте технику безопасности и помните: даже самая мягкая насадка съедает слой камня.

Вручную или с мастером

Если у вас нет нужных инструментов — дешевле и безопаснее вызвать мастера. А вот лёгкая полировка средствами из этого списка под силу каждому.

Уточнения

Столешница — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.



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