Маленькая ошибка, которая делает даже дорогую квартиру неуютной

Вы стараетесь обустроить дом красиво и со вкусом, подбираете шторы, декор, мебель. Но одна маленькая привычка способна испортить весь эффект — и вы даже не замечаете, что повторяете её из раза в раз.
Оглядитесь: диван, кресла, шкафы и столы, скорее всего, у вас стоят вплотную к стенам. Это почти инстинкт — "освободить" центр комнаты. Эта привычка уходит корнями в прошлое, когда мебель была тяжёлой, а пространство — ограниченным. Но сегодня это больше не оправдание. Такое расположение делает интерьер плоским и скучным.
Когда мебель выстроена строго по периметру комнаты, создается ощущение пустоты. Центр помещения становится похож на зал ожидания или пустой танцпол. Уют исчезает. Разговаривать на расстоянии через всю комнату неудобно, атмосфера становится официальной, а не домашней.
Магия начинается буквально с пары сантиметров. Попробуйте немного отодвинуть диван или кресло от стены. Это создаёт ощущение глубины и "воздуха". Комната начинает "дышать", а интерьер — играть новыми красками. Даже самые простые предметы мебели начинают выглядеть дороже и интереснее.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.