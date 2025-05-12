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Маленькая ошибка, которая делает даже дорогую квартиру неуютной

1:26
Недвижимость

Вы стараетесь обустроить дом красиво и со вкусом, подбираете шторы, декор, мебель. Но одна маленькая привычка способна испортить весь эффект — и вы даже не замечаете, что повторяете её из раза в раз.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Оглядитесь: диван, кресла, шкафы и столы, скорее всего, у вас стоят вплотную к стенам. Это почти инстинкт — "освободить" центр комнаты. Эта привычка уходит корнями в прошлое, когда мебель была тяжёлой, а пространство — ограниченным. Но сегодня это больше не оправдание. Такое расположение делает интерьер плоским и скучным.

Почему это действительно портит весь интерьер

Когда мебель выстроена строго по периметру комнаты, создается ощущение пустоты. Центр помещения становится похож на зал ожидания или пустой танцпол. Уют исчезает. Разговаривать на расстоянии через всю комнату неудобно, атмосфера становится официальной, а не домашней.

Простое решение: отодвиньте мебель от стены

Магия начинается буквально с пары сантиметров. Попробуйте немного отодвинуть диван или кресло от стены. Это создаёт ощущение глубины и "воздуха". Комната начинает "дышать", а интерьер — играть новыми красками. Даже самые простые предметы мебели начинают выглядеть дороже и интереснее.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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