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Умный приём, как спрятать все провода — и никто не догадается, где они

1:34
Недвижимость

Вы мечтаете о стильной и чистой комнате, но натыкаетесь на хаотичный клубок проводов от телевизора, компьютера и зарядок? Не спешите штробить стены или мириться с беспорядком. Есть решения, которые работают быстро, стоят копейки и не портят интерьер — наоборот, делают его ещё аккуратнее и продуманнее.

Ферритовое кольцо на кабеле для защиты от помех
Фото: Wikimedia Commons by Stwalkerster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ферритовое кольцо на кабеле для защиты от помех

Кабель-каналы: невидимки, которые спасают от хаоса

Пластиковые короба — это бюджетный и практичный способ навести порядок. Они легко монтируются вдоль стен, плинтусов и даже потолков. Белые, бежевые или "под дерево" — выбирайте под свой интерьер. Хотите сделать их вообще незаметными? Просто покрасьте кабель-канал в цвет стены — и он буквально растворится в пространстве.

Мебель с секретом: когда дизайн работает на порядок

Обратите внимание на:

  • Столы с отверстиями для вывода проводов и встроенными USB-портами.
  • Тумбы с продуманной системой кабель-менеджмента на задней панели.
  • Кровати с нишами для зарядных устройств и удлинителей.
  • Даже обычная полка с желобом внизу может стать идеальным решением — провода уходят вниз аккуратно и незаметно.

Короба и корзины: стильная маскировка

Если вы хотите совместить функциональность с декором, попробуйте спрятать кабели в красивые плетёные корзины, деревянные ящики или даже крупные керамические вазы. Главное — сделать отверстие сзади, чтобы вывести провод к розетке. Интерьер от этого только выигрывает.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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