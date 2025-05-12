Умный приём, как спрятать все провода — и никто не догадается, где они

Вы мечтаете о стильной и чистой комнате, но натыкаетесь на хаотичный клубок проводов от телевизора, компьютера и зарядок? Не спешите штробить стены или мириться с беспорядком. Есть решения, которые работают быстро, стоят копейки и не портят интерьер — наоборот, делают его ещё аккуратнее и продуманнее.
Пластиковые короба — это бюджетный и практичный способ навести порядок. Они легко монтируются вдоль стен, плинтусов и даже потолков. Белые, бежевые или "под дерево" — выбирайте под свой интерьер. Хотите сделать их вообще незаметными? Просто покрасьте кабель-канал в цвет стены — и он буквально растворится в пространстве.
Обратите внимание на:
Если вы хотите совместить функциональность с декором, попробуйте спрятать кабели в красивые плетёные корзины, деревянные ящики или даже крупные керамические вазы. Главное — сделать отверстие сзади, чтобы вывести провод к розетке. Интерьер от этого только выигрывает.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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