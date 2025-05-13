Окна молчат, а воры работают: как защитить жильё от взлома

Каждый год полиция фиксирует тысячи квартирных краж, особенно в теплое время года, когда владельцы квартир уезжают на дачи. В Москве ежегодно регистрируют до 25 000 таких случаев, а в Петербурге — примерно в 10 раз меньше. Но есть важный нюанс: воры не всегда выбирают богатые дома. Основной критерий для них — легкость доступа.
Не стоит хранить ключи в очевидных местах, таких как почтовые ящики или электрощитки. Это распространённая ошибка, особенно у пожилых людей.
Также важно помнить, что чрезмерная откровенность с соседями и публикации в социальных сетях о предстоящих поездках или наличии ценностей в квартире могут стать причиной проблем.
Самый простой способ защитить квартиру — создать иллюзию того, что хозяева дома:
Жителям первых и последних этажей рекомендуется усилить окна:
Часто преступники помечают квартиры условными знаками:
Наиболее эффективной будет профессиональная защита:
Абсолютной защиты не существует, но комплексный подход существенно повысит безопасность вашего жилья.
Страхова́ние - отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).
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