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Окна молчат, а воры работают: как защитить жильё от взлома

2:20
Недвижимость

Каждый год полиция фиксирует тысячи квартирных краж, особенно в теплое время года, когда владельцы квартир уезжают на дачи. В Москве ежегодно регистрируют до 25 000 таких случаев, а в Петербурге — примерно в 10 раз меньше. Но есть важный нюанс: воры не всегда выбирают богатые дома. Основной критерий для них — легкость доступа.

Грабитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Грабитель

Ошибки, которые приводят воров в вашу квартиру

Не стоит хранить ключи в очевидных местах, таких как почтовые ящики или электрощитки. Это распространённая ошибка, особенно у пожилых людей.

Также важно помнить, что чрезмерная откровенность с соседями и публикации в социальных сетях о предстоящих поездках или наличии ценностей в квартире могут стать причиной проблем.

Как создать "эффект присутствия"

Самый простой способ защитить квартиру — создать иллюзию того, что хозяева дома:

  • Попросите соседей периодически включать свет вечером и забирать почту.
  • Используйте таймеры, чтобы автоматически включать музыку или свет.
  • Установите "умную" розетку или специальный датчик, имитирующий лай собаки, когда кто-то подходит к двери.

Окна как слабое звено

Жителям первых и последних этажей рекомендуется усилить окна:

  • Установите окна с дополнительными точками запирания.
  • Используйте грибовидные цапфы, выдерживающие большие нагрузки.
  • Оборудуйте окна противовзломными петлями и планками из прочной стали.

Символы, которые должны насторожить

Часто преступники помечают квартиры условными знаками:

  • Следите за подозрительными отметками возле дверей.
  • Если глазки соседей заклеены, это может быть признаком опасности.

Профессиональные меры безопасности

Наиболее эффективной будет профессиональная защита:

  • Установка сигнализации.
  • Металлические двери с защитой от взлома.
  • Видеонаблюдение.
  • Страхование имущества.
  • Согласованная с соседями консьерж-служба.
  • Наклейки и обманки, предупреждающие о наличии охраны.

Абсолютной защиты не существует, но комплексный подход существенно повысит безопасность вашего жилья.

Уточнения

Страхова́ние - отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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