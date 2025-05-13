Мелочь, о которой забывают владельцы домов: защищает от поражения током за доли секунды

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Автоматические выключатели всем известны: они защищают проводку от перегрузок и коротких замыканий. Но есть ситуации, когда обычный автомат бессилен, и именно здесь вступает в игру УЗО. Что же такое УЗО и почему оно так важно для безопасности вашего дома?

Фото: mos.ru is licensed under public domain ремонт

Что такое УЗО простыми словами

Устройство защитного отключения (УЗО), иначе называемое выключателем дифференциального тока, спасает людей от удара током, обнаруживая утечки.

Представьте ситуацию: провод повреждён, и ток вместо того, чтобы вернуться в сеть, уходит "на землю", например, через тело человека, случайно коснувшегося проводки. Обычный автомат этого не почувствует, а УЗО мгновенно отреагирует и отключит питание.

Автомат или УЗО: в чём разница

Автомат защищает сеть от высоких токов (например, 10, 16 или 25 ампер), а УЗО реагирует на минимальные утечки тока, всего в 30 мА, почти в тысячу раз меньшие. Устройство срабатывает за доли секунды, так что человек даже не успевает ощутить удар.

Где обязательно ставить УЗО

Влажные помещения и улица: Здесь устанавливают самые чувствительные УЗО на 10-30 мА. Такие приборы отлично защищают от поражения током, но при этом чувствительны и могут иногда срабатывать ложно.

Общедомовая сеть: Менее чувствительные УЗО (100-300 мА) защищают от пожаров и скрытых утечек, но не всегда спасают от удара током полностью.

Как правильно подключить УЗО

Чаще всего УЗО устанавливают перед автоматом в щитке на DIN-рейку. Главное правило — сила тока УЗО должна быть не ниже силы тока автомата. Лучше всего выбирать УЗО с небольшим запасом: например, для автомата 10 А подойдёт УЗО на 16 А.

Интересные разновидности УЗО

Существуют устройства с защитой от перепадов напряжения. Они отключают питание, если вместо привычных 220 В в сеть поступает 260-270 В, спасая ваше оборудование от серьёзных поломок.

Также есть дифференциальные автоматы (АВДТ), объединяющие функции автомата и УЗО в одном устройстве. Это удобно, хотя выбор зависит от конкретных условий и предпочтений.

Уточнения

Автомати́ческий выключа́тель (также автомат защиты) — контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как токи короткого замыкания.



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