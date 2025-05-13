Ваш комфорт зависит от высоты розеток: не совершайте типичную ошибку

Вопрос о высоте установки розеток кажется незначительным только на первый взгляд. Однако именно это влияет на ваш комфорт в доме. Разберёмся, на что ориентироваться, планируя электрику в разных комнатах.
Официальные документы не дают строгих ограничений, но предлагают удобные рекомендации:
Ориентируйтесь прежде всего на свои повседневные привычки и удобство использования электроприборов.
Кухня требует особого внимания:
Здесь важно разместить розетки возле кровати для светильников и зарядных устройств. Удобно делать совмещённые рамки с выключателями возле изголовья.
Безопасность прежде всего:
Количество розеток зависит от набора техники:
Здесь особенно важна защита от влаги:
В прихожей хватит одной-двух розеток для пылесоса и фена возле зеркала, а выключатель лучше расположить рядом с дверью.
Главное правило при установке розеток и выключателей — ваши удобство и безопасность. Стандарты помогают избежать ошибок, но идеальная схема всегда индивидуальна.
Розетка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей).
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