Смертельно опасная ошибка владельцев домов: почему заземление нужно делать правильно

Заземление — не просто строительная формальность, это ключ к вашей безопасности. Как правильно сделать заземление в частном доме самостоятельно, и какие секреты помогут избежать опасных ошибок? Разбираемся по шагам.
Заземление — это металлический контур, соединяющий электрооборудование с землёй. При неисправности прибора ток безопасно уходит в грунт, защищая человека от удара электричеством.
Раньше для этих целей применяли зануление: двухжильный кабель, где одна жила — фаза, другая — нуль. Но такой метод небезопасен, поэтому современные нормативы требуют отдельного заземляющего проводника в кабелях (три- или пятижильных).
Заземляющий контур состоит из трёх основных элементов:
Важно: контур нельзя делать из подручных металлических конструкций вроде водопровода — это опасно и неэффективно.
Существует два основных типа контуров:
Вам понадобятся:
Если не хотите возиться самостоятельно, приобретите заводской комплект. Он прост в монтаже, не требует сварки и прослужит дольше.
Электро́д (от "электро…" и греч. ὁδός - "дорога, путь") — электрический проводник, имеющий электронную проводимость (проводник 1-го рода) и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).
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