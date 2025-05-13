Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садовое чудо из Японии: магнолия, которая цветёт раньше всех — и не боится русской зимы
Секрет идеальной баранины: не спалить и вовремя перевернуть
Это не магия — это Auto Hold: тормозит сам, отпускает сам
Экономия и экология: освежите одеяло в домашних условиях с помощью этого простого лайфхака
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Как навредить урожаю по старинке: ошибки, которые передаются с огорода в огород
Куда могли поехать граждане СССР за границу: самые популярные зарубежные направления при социализме
Лучший в мире: Toulson Court обошёл отели Бали, Вьетнама и Марокко
ТОП-5 блюд на завтрак, которые готовили бабушки СССР

Смертельно опасная ошибка владельцев домов: почему заземление нужно делать правильно

3:05
Недвижимость

Заземление — не просто строительная формальность, это ключ к вашей безопасности. Как правильно сделать заземление в частном доме самостоятельно, и какие секреты помогут избежать опасных ошибок? Разбираемся по шагам.

Каркасный дом
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Каркасный дом

Что такое заземление и почему оно важно

Заземление — это металлический контур, соединяющий электрооборудование с землёй. При неисправности прибора ток безопасно уходит в грунт, защищая человека от удара электричеством.

Раньше для этих целей применяли зануление: двухжильный кабель, где одна жила — фаза, другая — нуль. Но такой метод небезопасен, поэтому современные нормативы требуют отдельного заземляющего проводника в кабелях (три- или пятижильных).

Как устроен заземляющий контур

Заземляющий контур состоит из трёх основных элементов:

  • Вертикальные электроды — металлические уголки или стержни, заглублённые в грунт.
  • Горизонтальный заземлитель — соединяющие электроды металлические полосы.
  • Заземляющий проводник — провод, ведущий от электрощитка к контуру.

Важно: контур нельзя делать из подручных металлических конструкций вроде водопровода — это опасно и неэффективно.

Выбор схемы заземления: какую выбрать

Существует два основных типа контуров:

  • Линейная схема — электроды устанавливаются последовательно в ряд. Проста в монтаже, но если один элемент выйдет из строя, пострадает вся система.
  • Замкнутая схема (треугольник) — более надёжна. Даже если один электрод выйдет из строя, остальные продолжат работать.

Как самостоятельно установить заземление: пошаговая инструкция

  • Выбор места. Выберите участок не далее метра от фундамента, ограничив доступ людям и животным.
  • Подготовка материалов и инструментов.

Вам понадобятся:

  • Металлические уголки или стержни (диаметр от 18 мм).
  • Металлические полосы (40х4 мм).
  • Медный провод (сечение от 6 мм²).
  • Болт М10 или М8.
  • Инструменты: лопата, сварочный аппарат, болгарка, перфоратор, кувалда.

Монтаж вертикальных электродов

  • Вкопайте электроды в грунт вертикально на глубину около 3 метров. Оптимальное расстояние между ними равно их длине.
  • Соединение электродов. Соедините верхние части электродов горизонтальными металлическими полосами сваркой или болтами.
  • Подключение к дому. Подведите заземляющий провод к электрощитку и подключите его к системе.
  • Защита от коррозии. Обработайте соединения битумом или антикоррозийными средствами. Электроды не красьте.

Альтернатива самостоятельной сборке

Если не хотите возиться самостоятельно, приобретите заводской комплект. Он прост в монтаже, не требует сварки и прослужит дольше.

Уточнения

Электро́д (от "электро…" и греч. ὁδός - "дорога, путь") — электрический проводник, имеющий электронную проводимость (проводник 1-го рода) и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Без приседаний и бёрпи: самое эффективное упражнение для плоского живота и крепкой поясницы
Новости спорта
Без приседаний и бёрпи: самое эффективное упражнение для плоского живота и крепкой поясницы Аудио 
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри
Еда и рецепты
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Секретные проекты авиации СССР: летающее крыло и сверхзвуковые лайнеры Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Последние материалы
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Как навредить урожаю по старинке: ошибки, которые передаются с огорода в огород
Куда могли поехать граждане СССР за границу: самые популярные зарубежные направления при социализме
Лучший в мире: Toulson Court обошёл отели Бали, Вьетнама и Марокко
ТОП-5 блюд на завтрак, которые готовили бабушки СССР
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Клубника из Китая в России: рекордный российский импорт обошёл Вьетнам
Одна миска утром — и сосуды очищаются лучше, чем после диеты
Секретные проекты авиации СССР: летающее крыло и сверхзвуковые лайнеры
Скрытый океан под Марсом: что обнаружили сейсмические волны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.