Как не испортить технику одним движением: простой секрет монтажа проводов

Знали ли вы, что большинство поломок бытовых приборов происходят из-за неправильного соединения проводов? Давайте разберёмся, как надёжно и безопасно соединить провода в домашних условиях.
Перед соединением проводов стоит учесть несколько ключевых факторов:
Если возникают сомнения, всегда сверяйтесь с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ).
Качественное соединение начинается с подготовки провода:
Скрутка без пайки или сварки запрещена ПУЭ из-за риска короткого замыкания и возгорания. Используйте её только как промежуточный шаг перед пайкой или сваркой, обязательно надёжно изолируя соединение.
Всегда помните: любые работы с электрикой необходимо выполнять при полном отключении электропитания!
Клемма — механический зажим для присоединения проводов на электрических приборах, аппаратах и машинах, в том числе клеммная колодка.
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