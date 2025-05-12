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Старый трюк из СССР снова в моде: лук и уксус против подгоревшей сковородки

1:31
Недвижимость

Подгоревшая сковорода — это не приговор. Даже если кажется, что всё безнадёжно, и единственный выход — выбросить испорченную посуду или намазолить руки от чистки, есть один невероятно простой и экологичный способ вернуть посуде жизнь. И всё, что вам нужно, — это обычный лук. 

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Секрет, который знали ещё наши бабушки

Когда-то, до появления современных моющих средств, хозяйки передавали друг другу ценные рецепты спасения посуды. Один из них — лук и уксус против пригоревшего жира. Это не выдумка и не лайфхак из интернета — а реальный, проверенный десятилетиями способ.

Лук содержит природные кислоты, которые разрушают остатки пригоревшей еды, а уксус усиливает эффект, растворяя жир и чёрные налёты. Это сочетание — натуральное, безопасное и при этом удивительно эффективное.

Что делать: просто, быстро, гениально

Возьмите одну крупную красную луковицу и нарежьте её прямо с шелухой. Не выбрасывайте кожуру — в ней скрыт главный секрет. Выложите кусочки на дно сковороды, добавьте примерно четверть стакана белого уксуса — столько, чтобы он покрыл подгоревшие участки. Поставьте сковороду на плиту и доведите до кипения. Через несколько минут вы увидите, как чёрные следы начинают отходить сами по себе. Вам останется лишь слегка пройтись губкой — и всё будет как новенькое.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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