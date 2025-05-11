Губка для посуды — бомба замедленного действия. Вот как её обезвредить

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сколько раз вы задумывались о чистоте губки для посуды? А между тем именно она — один из самых грязных предметов на кухне. Уже через 15 дней использования в ней может жить около 150 тысяч бактерий и грибков.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Губка для уборки

Учёные не преувеличивают — под микроскопом губка выглядит как дом ужасов, где обосновались микробы всех форм и размеров. И, что страшнее всего, именно этой губкой мы каждый день моем тарелки и столовые приборы.

Губка для посуды — невидимая угроза, которую легко обезвредить

Но хорошая новость в том, что губку можно спасти. И вам не понадобятся дорогие антибактериальные средства. Всё, что нужно — это немного уксуса, соль и кипяток. Просто промойте губку под тёплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды и каплей уксуса. Затем насыпьте на неё 100 граммов крупной морской соли и аккуратно залейте кипятком. Убедитесь, что губка полностью погружена в воду. Оставьте всё так на 15 минут. За это время соль и температура сделают своё дело — губка станет как новая.

Простое средство — а результат как в рекламе

Морская соль буквально вытягивает грязь и микробы, а высокая температура уничтожает остатки бактерий. Это не просто освежение, а настоящая дезинфекция. Многие домохозяйки утверждают, что после такой процедуры губка дольше служит, не источает неприятный запах и не вызывает сомнений в безопасности.

Если вы не хотите ежедневно дышать микробами с посуды — лучше прямо сегодня провести эту нехитрую процедуру. Это займёт меньше времени, чем вы думаете.

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.



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