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Мухи забудут дорогу к вашему дому: простой способ, который работает мгновенно

1:37
Недвижимость

С приходом тепла вместе с солнечными днями в дом возвращаются и те, кого мы видеть совсем не рады — мухи. Как только температура поднимается, насекомые начинают активно вторгаться в личное пространство: жужжат над головой, садятся на посуду, не дают покоя даже за ужином. Но с этим можно справиться — и без использования токсичных спреев.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Почему охота на мух — это всегда проигрыш

Эксперты отмечают: как только в помещении появляется муха, человек автоматически превращается в охотника. Прерываются дела, разговоры, работа — всё ради одного удара по надоедливому насекомому. Но чаще всего победа оказывается временной, а на смену одной мухе прилетает следующая. Поэтому специалисты рекомендуют иной подход — создать условия, в которых насекомым просто не захочется оставаться.

Натуральное средство, которое работает лучше магазинных аэрозолей

По словам авторов видео с канала HOME IN CUBE, отличной альтернативой промышленным инсектицидам служит обычный уксус. Этот продукт есть практически в каждом доме, но мало кто знает, насколько он эффективен в борьбе с мухами. Как утверждают эксперты, запах уксуса настолько неприятен для этих насекомых, что они стараются держаться от него подальше.

Чтобы усилить эффект, к уксусу можно добавить немного лимонного сока и разместить смесь в миске у окон, дверей или на кухне. Такая простая мера, как подчеркивают специалисты, помогает предотвратить массовое появление мух в доме.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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