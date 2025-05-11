Этого нельзя делать никогда: как вы убиваете свои полотенца при каждой стирке

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современная техника сделала стирку проще, чем когда-либо. Но даже самая дорогая стиральная машина не спасет ваши вещи, если вы используете неподходящее средство. Особенно когда речь идет о полотенцах.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Полотенца vs кондиционер: что вы делаете не так?

Как отмечают специалисты, большинство людей используют кондиционер для белья из желания сделать ткани мягкими и ароматными. Однако при стирке полотенец это средство становится врагом номер один. Видеоблогеры, такие как автор канала AlaskaGranny, подчёркивают: кондиционер оставляет на волокнах невидимую пленку, которая блокирует способность полотенца впитывать влагу.

Кроме того, регулярное использование кондиционера приводит к потере цвета и снижению долговечности ткани. Эксперты подчёркивают: махровые полотенца особенно чувствительны к таким остаткам, так как их главная функция — быстро впитывать воду.

Не только полотенца: что еще нельзя стирать с кондиционером?

Опасность использования кондиционера распространяется и на спортивную одежду. Специалисты объясняют, что современные спортивные ткани, такие как полиэстер или спандекс, специально созданы для эффективного отвода влаги от тела. При взаимодействии с кондиционером эти свойства исчезают — остатки средства забивают поры ткани, и одежда теряет свои дышащие и влаговыводящие качества.

Эксперты советуют заменить кондиционер специализированным моющим средством, предназначенным для синтетики, если речь идет о спортивной одежде, и полностью отказаться от смягчителей при стирке полотенец.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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