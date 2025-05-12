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Кухонный кошмар отступит: хитрые трюки избавят от запаха жарки

2:50
Недвижимость

Когда на кухне пахнет жареным, это может вызывать дискомфорт. Неприятные ароматы сильнее привлекают внимание и активизируют мозг, чем нейтральные или приятные запахи. Поэтому важно знать, как эффективно избавиться от них.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

Запахи готовки возникают из-за частиц и газов, выделяющихся в воздух при приготовлении пищи. Они могут свидетельствовать о плохом качестве воздуха в помещении. Чтобы избежать этой проблемы, попробуйте следующие способы.

  1. Проветривайте кухню. Самый простой способ избавиться от запахов — обеспечить циркуляцию воздуха. Перед началом готовки откройте окна, чтобы свежий воздух заменил затхлый. Если у вас есть вытяжка, используйте её во время приготовления пищи.
  2. Используйте ароматическую смесь. Чтобы нейтрализовать запахи, можно приготовить домашнее попурри. Вскипятите воду в большой кастрюле, добавьте специи и оставьте кипеть на медленном огне. Возможные ингредиенты: лимоны, гвоздика, палочки корицы, свежая мята, розмарин и цедра цитрусовых.
  3. Попробуйте уксус или соду. Оставьте миску с белым уксусом или пищевой содой на кухне на 24 часа. Эти вещества помогут нейтрализовать запахи.
  4. Используйте кофейные зёрна. Кофейные зёрна поглощают запахи благодаря содержанию азота. Положите их в миску и оставьте на несколько часов. Это поможет освежить воздух на кухне.
  5. Используйте очиститель воздуха. Если домашние методы не помогают, попробуйте очиститель воздуха. Он улавливает и уничтожает запахи, а также помогает улучшить качество воздуха в помещении.
  6. Мойте посуду сразу после приготовления. Чтобы минимизировать запахи, мойте посуду сразу после окончания готовки. Протирайте поверхности, такие как столешница, плита и внутренняя часть микроволновой печи. Остатки пищи храните в герметичных контейнерах в холодильнике.
  7. Поддерживайте чистоту мусорного ведра. Регулярно опорожняйте мусорное ведро и выбрасывайте продукты с резким запахом, такие как остатки брокколи, луковая шелуха или пригоревшая еда. Для дополнительной свежести посыпьте дно ведра пищевой содой.
  8. Чистите раковину. Протирайте раковину губкой с мыльной водой после каждого мытья посуды, чтобы избежать неприятного запаха.

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать свежесть и чистоту на кухне, наслаждаясь процессом приготовления пищи, уверяют авторы oloygeia.gr.

Уточнения

Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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