Матрас засияет чистотой: копеечный трюк, о котором молчат клинеры

Хотите сохранить свой матрас чистым и свежим без лишних усилий? Используйте простой и доступный материал, который, возможно, уже есть у вас дома, чтобы очистить матрас за 15 минут и избавиться от неприятных запахов.
Как почистить матрас?
Матрасы могут стать источником бактерий и аллергенов, если не уделять им должного внимания.
В матрасной пыли содержится 69-88% бактерий, источником которых является человеческая кожа. Эти бактерии могут вызывать дискомфорт и нарушения сна. Кроме того, на матрасе скапливаются омертвевшие клетки кожи, пот и жир, что приводит к появлению желтизны и пятен.
Поддержание чистоты матраса важно для здоровья и качества сна. Мы проводим на матрасе около трети дня, поэтому важно заботиться о его чистоте.
Компания Gtech, специализирующаяся на клининговых и ремонтных услугах, поделилась советами по чистке матрасов. За последние три месяца в Великобритании значительно вырос интерес к теме чистки матрасов.
Подготовка к чистке
Первый шаг — снять постельное бельё.
Снимите простыни, пододеяльники и подушки, чтобы осмотреть матрас на наличие пятен или повреждений. Это также хорошее время, чтобы постирать постельное бельё и освежить спальню.
Проветривание матраса
После удаления постельного белья дайте матрасу "подышать".
Откройте окно в спальне и оставьте матрас на несколько часов. Это поможет устранить неприятные запахи и предотвратить накопление влаги, которая может привести к появлению плесени и грибка. Плесень может вызвать аллергические реакции и нарушить сон.
Борьба с запахами
Пищевая сода — отличное средство для нейтрализации запахов.
Щедро посыпьте матрас пищевой содой, оставьте на 15 минут, а затем пропылесосьте. Пищевая сода впитывает влагу и нейтрализует запахи, делая матрас свежим и чистым. Это также помогает продлить срок службы матраса и создать более приятную атмосферу для сна.
Удаление пятен
Если на матрасе появились пятна пота, не паникуйте.
Смешайте три столовые ложки пищевой соды с стаканом тёплой воды и несколькими каплями средства для мытья посуды. Аккуратно промокните пятно, не трите его, чтобы не повредить волокна матраса. После высыхания вы получите чистую поверхность, готовую к использованию.
Тщательная уборка пылесосом
Регулярная уборка пылесосом помогает предотвратить накопление пыли и грязи.
Используйте насадку для чистки обивки и аккуратно пройдитесь по поверхности матраса, уделяя внимание швам, краям и складкам. Пылесосьте матрас каждые несколько месяцев, чтобы обеспечить здоровый и комфортный сон.
Пора обновить матрас?
Исследование, проведённое Баркером и Стоунхаусом, показало, что старый матрас может быть опасен для здоровья, пишет oloygeia.gr.
Треть британцев никогда не меняли матрасы. Если ваш матрас прослужил более семи-десяти лет, пришло время задуматься о его замене. Новый матрас обеспечит вам здоровый и комфортный сон.
Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
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