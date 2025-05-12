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Матрас засияет чистотой: копеечный трюк, о котором молчат клинеры

Недвижимость

Хотите сохранить свой матрас чистым и свежим без лишних усилий? Используйте простой и доступный материал, который, возможно, уже есть у вас дома, чтобы очистить матрас за 15 минут и избавиться от неприятных запахов.

матрас
Фото: https://commons.wikimedia.org by Coconn10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
матрас

Как почистить матрас?

Матрасы могут стать источником бактерий и аллергенов, если не уделять им должного внимания.

В матрасной пыли содержится 69-88% бактерий, источником которых является человеческая кожа. Эти бактерии могут вызывать дискомфорт и нарушения сна. Кроме того, на матрасе скапливаются омертвевшие клетки кожи, пот и жир, что приводит к появлению желтизны и пятен.

Поддержание чистоты матраса важно для здоровья и качества сна. Мы проводим на матрасе около трети дня, поэтому важно заботиться о его чистоте.

Компания Gtech, специализирующаяся на клининговых и ремонтных услугах, поделилась советами по чистке матрасов. За последние три месяца в Великобритании значительно вырос интерес к теме чистки матрасов.

Подготовка к чистке

Первый шаг — снять постельное бельё.

Снимите простыни, пододеяльники и подушки, чтобы осмотреть матрас на наличие пятен или повреждений. Это также хорошее время, чтобы постирать постельное бельё и освежить спальню.

Проветривание матраса

После удаления постельного белья дайте матрасу "подышать".

Откройте окно в спальне и оставьте матрас на несколько часов. Это поможет устранить неприятные запахи и предотвратить накопление влаги, которая может привести к появлению плесени и грибка. Плесень может вызвать аллергические реакции и нарушить сон.

Борьба с запахами

Пищевая сода — отличное средство для нейтрализации запахов.

Щедро посыпьте матрас пищевой содой, оставьте на 15 минут, а затем пропылесосьте. Пищевая сода впитывает влагу и нейтрализует запахи, делая матрас свежим и чистым. Это также помогает продлить срок службы матраса и создать более приятную атмосферу для сна.

Удаление пятен

Если на матрасе появились пятна пота, не паникуйте.

Смешайте три столовые ложки пищевой соды с стаканом тёплой воды и несколькими каплями средства для мытья посуды. Аккуратно промокните пятно, не трите его, чтобы не повредить волокна матраса. После высыхания вы получите чистую поверхность, готовую к использованию.

Тщательная уборка пылесосом

Регулярная уборка пылесосом помогает предотвратить накопление пыли и грязи.

Используйте насадку для чистки обивки и аккуратно пройдитесь по поверхности матраса, уделяя внимание швам, краям и складкам. Пылесосьте матрас каждые несколько месяцев, чтобы обеспечить здоровый и комфортный сон.

Пора обновить матрас?

Исследование, проведённое Баркером и Стоунхаусом, показало, что старый матрас может быть опасен для здоровья, пишет oloygeia.gr.

Треть британцев никогда не меняли матрасы. Если ваш матрас прослужил более семи-десяти лет, пришло время задуматься о его замене. Новый матрас обеспечит вам здоровый и комфортный сон.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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