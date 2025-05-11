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Забудьте о субботней уборке: как навести порядок до пятницы

2:31
Недвижимость

Сохранять дом в чистоте, когда у вас плотный график, кажется задачей почти невозможной. Однако эксперт по уборке Найджел Бермэн из Daily Poppins делится простыми привычками, которые делают порядок естественной частью повседневной жизни. И да, они работают — даже если у вас всего 5 свободных минут в день.

уборка, привычки
Фото: https://www.freepik.com
уборка, привычки

Начните с малого: привычки, которые делают разницу

Первое правило — никогда не уходите из комнаты с пустыми руками. Увидели грязную чашку, забытый носок или платок? Захватите и отнесите на место. Это простое действие постепенно становится автоматическим и экономит время.

Второе правило — «правило одной минуты». Всё, что можно сделать меньше чем за 60 секунд, делайте сразу. Это касается, например, вытирания поверхности или складывания одеяла. Таких задач много, и в сумме они делают пространство чище — без особых усилий.

4 практичных совета, как избавиться от бардака

1. Готовьте — и убирайте одновременно

Мыть посуду «по ходу» — не просто лайфхак, а спасение. Протирайте поверхности между шагами рецепта, сразу загружайте посудомойку и не накапливайте всё «на потом». Это снизит усталость и избавит от кухонного хаоса после еды.

2. Избавьтесь от хлама

У каждого есть ящик или угол с «мусором на всякий случай». Не используете вещь последние полгода? Отпустите. Привязанность, вина или привычка не должны мешать порядку.

3. Ежедневный “reset” перед сном

Потратьте 10 минут вечером на быструю уборку: разложите вещи, помойте посуду, протрите столешницу. Поставьте таймер — и делайте всё, что успеете. Последовательность важнее идеала.

4. Еженедельная большая уборка

Выберите конкретный день недели для более основательной уборки: пылесос, влажная уборка, вытирание пыли. Если делать это стабильно, объём работы станет значительно меньше.

Не ждите идеальных условий

Уборку легко отложить, но именно небольшие ежедневные действия создают ощущение чистого, уютного дома. Эти привычки не требуют жертв и времени — только внимания и чуть-чуть дисциплины. А взамен — порядок без стресса.

Уточнения

Привы́чка  — в психологии сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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