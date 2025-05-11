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От жира и уныния: три отделки, которые спасут любую кухню

1:42
Недвижимость

На кухне всё решают детали — особенно отделка стен. Можно купить самую дорогую плиту и модную мебель, но одна ошибка с выбором покрытия сведёт весь эффект к нулю. Комната станет тесной, неуютной и будет выглядеть так, будто ремонт делали в спешке. Чтобы этого не произошло, дизайнеры советуют выбирать материалы не только по красоте, но и по их выносливости.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Вот три варианта, которые точно не подведут — и при этом смотрятся достойно.

1. Плитка: старая добрая классика

Этот вариант на кухне используют десятилетиями, и не зря. Плитка устойчива к жиру, пару, перепадам температур и легко моется. Цветов, форм и раскладок — миллион, от мозаики до шеврона.

Минусы:

  • Требует идеально выровненных стен

  • Лучше доверить укладку профессионалам (а это + к бюджету)

2. Панели: современно и удобно

Можно выбрать пластиковые, МДФ или ламинированные панели — смотрятся стильно, особенно в сочетании с деревом или однотонной плиткой. Отлично подходят для нейтральных зон и быстро монтируются.

Совет дизайнеров:
Зону над плитой лучше закрыть плиткой или стеклом — панели могут не выдержать жара и капель жира.

3. Камень: дорого, надолго, впечатляюще

Искусственный кирпич, природный камень или декоративный бетон — всё это придаёт кухне характер. Особенно выигрышно смотрится на одной из стен, создавая эффект "акцента".

Фишка:
Даже небольшой участок, отделанный камнем, визуально "подтягивает" весь интерьер и делает его дороже на вид.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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