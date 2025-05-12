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Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину

1:51
Недвижимость

Планируя ремонт в ванной комнате, хочется найти решение, которое будет и удобным, и стильным, и практичным. Душевые кабины кажутся идеальным вариантом: компактные, современные, с бонусами вроде гидромассажа. Но не всё так однозначно. Разбираем плюсы и минусы, чтобы не пожалеть после установки.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Почему душ — это удобно

1. Умные функции за разумные деньги
Даже бюджетные модели сегодня оснащаются массажными насадками, подсветкой и радио. А цена — всё равно ниже, чем у ванн с аналогичными "фишками".

2. Спасение для маленькой ванной
Если санузел размером с кладовку, полноценная ванна там займёт всё свободное пространство. Душевая же оставит место для стиралки, корзины для белья и даже полочек.

3. Быстрая установка
Монтаж кабины не требует глобальных переделок и может быть выполнен буквально за день.

А вот и подводные камни

1. Дёшево — не всегда аккуратно
Недорогие кабины часто выглядят громоздко, особенно в небольших помещениях. А стеклянные — наоборот, "воздушны", но ощутимо дороже.

2. Ни тебе пены, ни горячей ванны
Любителям "полежать в пузырях" душ не заменит классическую ванну. Погреться, отмокнуть — не получится.

3. Уход требует терпения
Особенно если стекло: на нем остаются разводы, пятна от воды, налёт. Мыть придётся часто и тщательно.

4. Неудобно с детьми и животными
Помыть собаку или искупать малыша в душе — тот ещё квест. Узкое пространство, порожки, отсутствие возможности набрать воду — всё это усложняет процесс.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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