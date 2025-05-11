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Газовая плита может стать бомбой — если поставить рядом вот это

2:10
Недвижимость

Кухня — сердце дома. Здесь не только варят борщ и жарят котлеты, но и болтают по душам, делают уроки и пьют чай с печеньем. Поэтому важно, чтобы она была не только красивой, но и функциональной. Особенно когда дело касается планировки и размещения техники. От того, где окажется плита или раковина, зависит, будет ли хозяйка чувствовать себя шеф-поваром или бегуном с препятствиями.

Захламлённая кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Захламлённая кухня

Вот что важно учесть, прежде чем заказывать новую кухню.

Рабочий треугольник: основа удобства

Золотое правило эргономики — рабочий треугольник. Его вершины — плита, раковина и холодильник. Между ними не должно быть лишних преград, а расстояние — примерно одинаковым. Это сэкономит кучу шагов и избавит от раздражения. Всё, что мешает перемещаться по этому маршруту, лучше убрать или перенести.

Расстояния решают всё

Техника на кухне — как соседи по коммуналке: не все уживаются рядом. Поэтому при расстановке стоит помнить несколько важных правил:

  • Холодильник. Держим подальше от плиты и батарей — не меньше 15-20 см. Также нужен зазор от стены: 5-10 см сбоку, чтобы воздух циркулировал, иначе техника будет греться и ломаться.

  • Духовка и варочная поверхность. Не ставим рядом с холодильником — тепло и холод друг друга не выносят.

  • Газовая плита. Всё остальное убираем минимум на 70-80 см от неё - особенно важно для пластиковых корпусов или встроенной техники.

  • Телевизор. Он на кухне не помеха, если висит в безопасном месте: подальше от раковины и варочной панели. Иначе вместо новостей можно услышать хлопок и запах гари.

Учёт коммуникаций

Перед установкой любой техники нужно проверить расположение стояков, газовых труб, розеток и вентиляции. Перекидывать коммуникации — дорого и неудобно, а вот подстроиться под них на этапе планировки — разумное решение.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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