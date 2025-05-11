Как сделать так, чтобы одежда пахла свежестью — без капли воды и порошка

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стирать каждый день — это не только скучно, но и не всегда возможно. Отель без прачечной, отключенная вода, внезапное свидание или лень — причин уйти от стирки предостаточно. К счастью, есть десяток способов вернуть вещам свежесть без капли порошка и барабана стиралки.

Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда на вешалках

1. Заморозь запах

Просто положи вещь в пакет, убери воздух и отправь в морозилку на ночь. Холод замораживает бактерии и убивает запах.

2. Присыпь содой

Вариантов несколько: насыпь в пакет и потряси, намажь пастой на проблемные зоны или положи рядом в герметичный контейнер. Сода вытянет запахи, как губка.

3. Используй активированный уголь

Таблетки в контейнер — одежда рядом. Через день-два — ноль запаха. Главное — не встряхивать, чтобы не пришлось стирать уже углём.

4. Водка в помощь

Спрей из водки — классика за кулисами театров. Распыли на вывернутую одежду и повесь проветриться.

5. Белый уксус

Смешай с водой 1:1, добавь пару капель эфирного масла — и получишь ароматный дезодорант для вещей. Подходит даже для сложных случаев.

6. Лимонный фреш

Разводим ложку лимонного сока в стакане воды и опрыскиваем подмышки и зону паха. И никакого запаха!

7. Эфирные масла

Идеальный способ замаскировать остаточные запахи. Главное — брать масла с антибактериальными свойствами: мята, чайное дерево, эвкалипт, лимон.

8. Ударь паром

Отпариватель или обычный утюг с паром отлично справляются с ароматами после кафе или маршрутки.

9. Солнце и ветер

Для белых и светлых вещей — гениально. Ультрафиолет убивает бактерии, ветер выдувает запахи. Вот только не забывай про выгорание цвета.

10. Купи спрей

Дезодорант для одежды — must have в чемодане. Освежает, убирает статическое электричество и разглаживает ткань. Идеально для поездок.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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