Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пельменная №1: как выглядел фастфуд в СССР
Франция в шоке: электромобили раскололи страну на два лагеря – и вот почему
5 ключевых моментов о соглашении России и Вьетнама по АЭС: как изменится энергетический ландшафт страны
Секрет пышного кориандра: в каждом семени — двойной росток
Порядок без напряга: лайфхаки для тех, кто терпеть не может убираться
Советский плацкарт: романтика и реалии железной дороги
Хвостатый троянский конь: вирус птичьего гриппа нашёл себе нового союзника
Жизнь как на открытке: что делает Кабу-Фриу раем для жителей и путешественников?
Мурлыка с манерами: 10 признаков, что ваш кот знает, как себя вести

Как сделать так, чтобы одежда пахла свежестью — без капли воды и порошка

2:16
Недвижимость

Стирать каждый день — это не только скучно, но и не всегда возможно. Отель без прачечной, отключенная вода, внезапное свидание или лень — причин уйти от стирки предостаточно. К счастью, есть десяток способов вернуть вещам свежесть без капли порошка и барабана стиралки.

Одежда на вешалках
Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда на вешалках

1. Заморозь запах

Просто положи вещь в пакет, убери воздух и отправь в морозилку на ночь. Холод замораживает бактерии и убивает запах.

2. Присыпь содой

Вариантов несколько: насыпь в пакет и потряси, намажь пастой на проблемные зоны или положи рядом в герметичный контейнер. Сода вытянет запахи, как губка.

3. Используй активированный уголь

Таблетки в контейнер — одежда рядом. Через день-два — ноль запаха. Главное — не встряхивать, чтобы не пришлось стирать уже углём.

4. Водка в помощь

Спрей из водки — классика за кулисами театров. Распыли на вывернутую одежду и повесь проветриться.

5. Белый уксус

Смешай с водой 1:1, добавь пару капель эфирного масла — и получишь ароматный дезодорант для вещей. Подходит даже для сложных случаев.

6. Лимонный фреш

Разводим ложку лимонного сока в стакане воды и опрыскиваем подмышки и зону паха. И никакого запаха!

7. Эфирные масла

Идеальный способ замаскировать остаточные запахи. Главное — брать масла с антибактериальными свойствами: мята, чайное дерево, эвкалипт, лимон.

8. Ударь паром

Отпариватель или обычный утюг с паром отлично справляются с ароматами после кафе или маршрутки.

9. Солнце и ветер

Для белых и светлых вещей — гениально. Ультрафиолет убивает бактерии, ветер выдувает запахи. Вот только не забывай про выгорание цвета.

10. Купи спрей

Дезодорант для одежды — must have в чемодане. Освежает, убирает статическое электричество и разглаживает ткань. Идеально для поездок.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Последние материалы
5 ключевых моментов о соглашении России и Вьетнама по АЭС: как изменится энергетический ландшафт страны
Как сделать так, чтобы одежда пахла свежестью — без капли воды и порошка
Секрет пышного кориандра: в каждом семени — двойной росток
Порядок без напряга: лайфхаки для тех, кто терпеть не может убираться
Советский плацкарт: романтика и реалии железной дороги
Хвостатый троянский конь: вирус птичьего гриппа нашёл себе нового союзника
Жизнь как на открытке: что делает Кабу-Фриу раем для жителей и путешественников?
Мурлыка с манерами: 10 признаков, что ваш кот знает, как себя вести
Грунт для рассады: 6 смертельных ошибок, которые убьют урожай
Роман или пиар? Один неловкий момент на кинопремии разжёг слухи о неискренности чувств Тимоти Шаламе к Кайли Дженнер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.