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Посудомойка не только для тарелок: 6 вещей, которые отмоет за тебя

2:13
Недвижимость

Все думают, что посудомойка — это исключительно для тарелок и чашек. А зря! У этого агрегата скрытый потенциал, который способен освободить тебя от кучи ненавистной рутины. Оказывается, она отлично справляется с чисткой вещей, которые обычно приходится мыть вручную — нудно и не слишком эффективно. Вот короткий список, после которого ты захочешь проверить это сразу же.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

1. Щетка и совок (но не целиком)

Ручки, конечно, не влезут, но насадки от щеток и совков — легко. Главное — перед этим избавиться от волос, ниток и пыли, иначе фильтр посудомойки будет не в восторге.

Только для синтетической щетины. Натуральные материалы лучше обойтись ручной стиркой.

2. Пластиковые игрушки

Кубики, конструкторы, фигурки — всё это копится неделями, покрывается пылью и микробами. А потом кто-то из детей решает их погрызть. Посудомойка за один заход вымоет целую армию игрушек.

Не кладите внутрь игрушки с полыми элементами — там может остаться влага, а значит, и плесень.

3. Решётки от плиты

Тот самый жирный кошмар, который многие откладывают "на потом". Но теперь можно просто загрузить решётки и накладки в посудомойку — и забыть про возню с щётками.

4. Аксессуары из ванной

Полочки, стаканчики, мыльницы и контейнеры для ватных дисков — всё это можно мыть там же, где и тарелки. Только запускай без посуды, чтобы не смущать гостей потом запахом мыла на вилках.

5. Стеклянные плафоны

Особенно те, что на кухне. Пыль плюс жир — не самая приятная смесь. А в посудомойке всё отмоется без усилий. Только выбери деликатный режим и проверь, что плафоны достаточно прочные.

6. Губки для мытья посуды

Ирония, но самая грязная вещь на кухне — это губка. Чтобы её не пришлось выкидывать каждый день, прокипяти в посудомойке. Идеально — в отсеке для столовых приборов, чтобы не улетела куда-нибудь в недра машины.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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