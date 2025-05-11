Уборка по правилам: 7 бытовых ситуаций, когда кипяток — враг

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Горячая вода кажется универсальным оружием в битве за чистоту. Она помогает избавиться от пятен, дезинфицирует, растворяет жир. Но в некоторых ситуациях может только навредить. Вот когда лучше обойтись без неё.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain Губка для мытья посуды

1. Засорилась раковина

Налить в слив кипяток — звучит как лайфхак. Но расплавленный жир просто уходит глубже в трубы, где и застывает. Дальше — только вызов сантехника.

Как правильно: Используй соду с уксусом или специальные средства. А ещё - профилактику: применяй жидкости для растворения жира при мытье посуды.

2. В ход идут магазинные чистящие средства

Кипяток и бытовая химия — не лучшие друзья. Высокая температура может нейтрализовать компоненты, делающие средство эффективным.

Как правильно: Готовые чистящие формулы требуют соблюдения инструкций. А вот уксус, сода и лимонная кислота прекрасно работают с горячей водой.

3. Деревянные полы

Паркет и ламинат не терпят горячей воды. Влага + высокая температура = вздутие, трещины и тусклое покрытие.

Как правильно: Убирайся слегка влажной тряпкой с тёплой водой и специальным средством для деревянных покрытий.

4. Неприятный запах из слива

Проблему с запахом кипятком не решить. Он опасен для пластиковых труб — может вызвать микротрещины.

Как правильно: Всё та же сода с уксусом — проверенный способ. А воду после макарон лучше сливать охлаждённой.

5. Мытьё холодильника

Хочешь отмыть полки от липкой грязи? Не спеши с кипятком. Холодное стекло может треснуть от резкого перепада температуры.

Как правильно: Дай полкам нагреться до комнатной температуры — и только потом мой.

6. Мытьё посуды

Горячая вода — не обязательна. Учёные доказали: 30° и моющее средство справляются с жиром и бактериями.

Как правильно: Теплая вода защитит кожу рук. А посудомойка — ещё надёжнее.

7. Размораживание продуктов

Кипяток быстро размораживает, но бактерии на поверхности начинают активно размножаться, пока середина ещё лёд.

Как правильно: Размораживай в холодильнике или микроволновке — безопасно и эффективно.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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