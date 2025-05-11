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Мой холодильник без слёз: 10 хитростей, которые сэкономят кучу времени

2:29
Недвижимость

Холодильник — это не просто "шкафчик с едой". Это хранилище запахов, пятен, липких лужиц и забытых баночек. Но чистить его — не значит устраивать генеральную битву. Секрет — в лайфхаках, которые сэкономят ваше время и силы. Делимся советами, как это делают профессиональные клинеры.

Туалетная бумага в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туалетная бумага в холодильнике

1. Чистите регулярно, а не "когда запахнет"

Раз в 2 недели вынимайте всё, выбрасывайте просрочку, протирайте полки. Это проще, чем потом соскребать пятна скребком.

2. Антибактериальные коврики — ваши новые лучшие друзья

Пролилось? Просто достали коврик, сполоснули — и снова чисто. Плюс защита от царапин на стекле.

3. Посудомойка вместо рук

Съёмные полки и ящики смело отправляйте в посудомоечную машину. Только сначала дайте им согреться — холодное стекло может лопнуть от резкого нагрева.

4. Зубная щётка спасает щели

Идеально для резинок, углов и крошек. Добавьте смесь воды и уксуса — и грязь уйдёт без шансов.

5. Пылесос и втулка от туалетной бумаги

Сделайте насадку своими руками: наденьте втулку на шланг, сплющите — и вперед, чистить вентиляционные отверстия и уголки.

6. Микрофибра и бумажные полотенца — топ-комбо

Микрофибра собирает до 99% бактерий, бумажные полотенца — идеальны для сушки без разводов и риска занести грязь обратно.

7. Уксус + сода + эфирное масло = никакого запаха

Смесь уксуса и воды — отличное средство для дезинфекции. А пачка соды с каплей масла на полке впитает запахи и оставит приятный аромат.

8. Простое мыло тоже работает

Нет запахов и пятен? Тёплая вода с каплей средства для посуды подойдёт. А разводы уберёт обычный стеклоочиститель.

9. Не забывайте про спинку и пол

Пыль на задней решётке снижает эффективность. Не можете отодвинуть холодильник? Оберните тканью линейку или палочку и протрите.

10. Сухо — значит чисто

Оставьте дверцу приоткрытой, дайте всё высохнуть. Или ускорьте феном (особенно в труднодоступных местах, например, у уплотнителей).

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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