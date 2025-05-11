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Ремонт сделали, а стильно не стало? Эти детали выдают дешёвый интерьер

2:41
Недвижимость

Вы входите в квартиру и всё вроде бы на месте: свежие обои, блестящий пол, новая мебель. Но ощущение — будто вы в шоуруме гипермаркета стройматериалов. Почему так? Всё дело в мелочах, которые сразу выдают экономию. Хорошая новость: даже бюджетный интерьер можно сделать стильным — если знать, где спрятан подвох.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Что точно стоит заменить

1. Пластиковые подоконники и плинтусы

Белый глянец с острыми краями выдаёт временность. Покрасьте их в матовые оттенки или замените на панели под дерево или бетон — и ваш интерьер уже дышит уютом.

2. Дешёвые карнизы для штор

Пластиковые дуги, которые собирают пыль и прогибаются под тяжестью ткани, — это "нет". Металлические трубы или багеты в цвет стен — "да". Хочется акцента? Сделайте карниз контрастным.

3. Розетки и выключатели-шрамы

Белые пластиковые рамки — словно заплатки на новой стене. Черные, графитовые или бронзовые розетки стоят немного дороже, но смотрятся в разы дороже.

4. Ламинированные двери "под дерево"

Стыки не совпадают, текстура — из другой эпохи. Просто покрасьте дверь в глубокий оттенок (графит, тёмно-синий) и смените ручку — например, на керамику или металл.

5. Текстиль, который портит всё

Шторы с люверсами, блестящие подушки, ковры в кислотных тонах — и вот уже квартира похожа на склад. Натуральные ткани спасут ситуацию: лён, хлопок, шерсть. Один шерстяной плед способен вытянуть весь диван.

6. Дешёвый свет

Пластик и хром на светильниках создают эффект "офисной подсобки". Замените абажуры на текстиль или матовое стекло. Баллончик краски для металла тоже творит чудеса.

Детали, которые решают всё

  • Яркие или мелкие обои дробят пространство. Хотите исправить — покрасьте одну стену или замаскируйте рисунок крупными элементами.

  • Пустые углы — упущенная возможность. Узкие этажерки, растения, торшеры или групповые композиции из картин оживят даже самый скучный угол.

  • Беспорядок — главный враг даже самого дорогого ремонта. Спрячьте провода, уберите визуальный шум, оставьте только любимое.

Красивый интерьер — это не про деньги, а про заботу к деталям. Начните с малого, и комната преобразится — без огромных затрат.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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