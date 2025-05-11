Ремонт сделали, а стильно не стало? Эти детали выдают дешёвый интерьер

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы входите в квартиру и всё вроде бы на месте: свежие обои, блестящий пол, новая мебель. Но ощущение — будто вы в шоуруме гипермаркета стройматериалов. Почему так? Всё дело в мелочах, которые сразу выдают экономию. Хорошая новость: даже бюджетный интерьер можно сделать стильным — если знать, где спрятан подвох.

Фото: https://www.freepik.com Интерьер

Что точно стоит заменить

1. Пластиковые подоконники и плинтусы

Белый глянец с острыми краями выдаёт временность. Покрасьте их в матовые оттенки или замените на панели под дерево или бетон — и ваш интерьер уже дышит уютом.

2. Дешёвые карнизы для штор

Пластиковые дуги, которые собирают пыль и прогибаются под тяжестью ткани, — это "нет". Металлические трубы или багеты в цвет стен — "да". Хочется акцента? Сделайте карниз контрастным.

3. Розетки и выключатели-шрамы

Белые пластиковые рамки — словно заплатки на новой стене. Черные, графитовые или бронзовые розетки стоят немного дороже, но смотрятся в разы дороже.

4. Ламинированные двери "под дерево"

Стыки не совпадают, текстура — из другой эпохи. Просто покрасьте дверь в глубокий оттенок (графит, тёмно-синий) и смените ручку — например, на керамику или металл.

5. Текстиль, который портит всё

Шторы с люверсами, блестящие подушки, ковры в кислотных тонах — и вот уже квартира похожа на склад. Натуральные ткани спасут ситуацию: лён, хлопок, шерсть. Один шерстяной плед способен вытянуть весь диван.

6. Дешёвый свет

Пластик и хром на светильниках создают эффект "офисной подсобки". Замените абажуры на текстиль или матовое стекло. Баллончик краски для металла тоже творит чудеса.

Детали, которые решают всё

Яркие или мелкие обои дробят пространство. Хотите исправить — покрасьте одну стену или замаскируйте рисунок крупными элементами.

Пустые углы — упущенная возможность. Узкие этажерки, растения, торшеры или групповые композиции из картин оживят даже самый скучный угол.

Беспорядок — главный враг даже самого дорогого ремонта. Спрячьте провода, уберите визуальный шум, оставьте только любимое.

Красивый интерьер — это не про деньги, а про заботу к деталям. Начните с малого, и комната преобразится — без огромных затрат.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.