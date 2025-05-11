Ремонт сделали, а стильно не стало? Эти детали выдают дешёвый интерьер

Вы входите в квартиру и всё вроде бы на месте: свежие обои, блестящий пол, новая мебель. Но ощущение — будто вы в шоуруме гипермаркета стройматериалов. Почему так? Всё дело в мелочах, которые сразу выдают экономию. Хорошая новость: даже бюджетный интерьер можно сделать стильным — если знать, где спрятан подвох.
1. Пластиковые подоконники и плинтусы
Белый глянец с острыми краями выдаёт временность. Покрасьте их в матовые оттенки или замените на панели под дерево или бетон — и ваш интерьер уже дышит уютом.
2. Дешёвые карнизы для штор
Пластиковые дуги, которые собирают пыль и прогибаются под тяжестью ткани, — это "нет". Металлические трубы или багеты в цвет стен — "да". Хочется акцента? Сделайте карниз контрастным.
3. Розетки и выключатели-шрамы
Белые пластиковые рамки — словно заплатки на новой стене. Черные, графитовые или бронзовые розетки стоят немного дороже, но смотрятся в разы дороже.
4. Ламинированные двери "под дерево"
Стыки не совпадают, текстура — из другой эпохи. Просто покрасьте дверь в глубокий оттенок (графит, тёмно-синий) и смените ручку — например, на керамику или металл.
5. Текстиль, который портит всё
Шторы с люверсами, блестящие подушки, ковры в кислотных тонах — и вот уже квартира похожа на склад. Натуральные ткани спасут ситуацию: лён, хлопок, шерсть. Один шерстяной плед способен вытянуть весь диван.
6. Дешёвый свет
Пластик и хром на светильниках создают эффект "офисной подсобки". Замените абажуры на текстиль или матовое стекло. Баллончик краски для металла тоже творит чудеса.
Яркие или мелкие обои дробят пространство. Хотите исправить — покрасьте одну стену или замаскируйте рисунок крупными элементами.
Пустые углы — упущенная возможность. Узкие этажерки, растения, торшеры или групповые композиции из картин оживят даже самый скучный угол.
Беспорядок — главный враг даже самого дорогого ремонта. Спрячьте провода, уберите визуальный шум, оставьте только любимое.
Красивый интерьер — это не про деньги, а про заботу к деталям. Начните с малого, и комната преобразится — без огромных затрат.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
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