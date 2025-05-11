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Желтизна на подушке — это не приговор! Секреты, о которых вы не знали

3:20
Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, как подушка, которая когда-то была белоснежной, постепенно приобретает желтоватый оттенок? И это не просто косметический недостаток. На самом деле, подушки — это настоящие "ловушки" для бактерий, пыли и других загрязнений, которые скапливаются в течение ночи. Но есть хорошие новости: вернуть им прежнюю белизну можно, не используя агрессивные химикаты. Как? Сейчас расскажем.

Кровать
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Почему так важна стирка подушки

Каждую ночь, когда вы ложитесь спать, подушка впитывает не только пот и жир, но и мельчайшие частички пыли, макияжа и даже остатки средств для укладки волос. Все это проникает в наполнитель, создавая идеальные условия для размножения пылевых клещей и бактерий. В результате появляются не только неприятные запахи, но и ухудшается качество сна.

Для здоровья кожи и легких очень важно регулярно стирать подушку. Особенно это касается людей, страдающих аллергией. Пыльца, пыль и даже бактерии, находящиеся в подушке, могут стать причиной заложенности носа, чихания и других неприятных симптомов.

Стираем подушки правильно

Не все подушки подходят для машинной стирки, особенно если они наполнены натуральными материалами, как перо или пух. Некоторые модели из вязкоэластичных материалов и латекса также не выдержат машинной стирки и могут потерять свою форму. В таких случаях лучше использовать мягкую ручную стирку или пылесос.

Если ваша подушка все-таки подходит для стирки, то соблюдайте несколько правил. Всегда проверяйте ярлык на подушке перед стиркой. Для машинной стирки лучше всего подходят подушки из синтетических материалов и хлопка. Также важно сбалансировать нагрузку в стиральной машине. Например, если у вас вертикальная модель, положите подушку вертикально и добавьте вторую для равномерного распределения веса. В барабане с фронтальной загрузкой можно стирать сразу две подушки.

Натуральные способы вернуть белизну

Множество отбеливателей на полках магазинов обещают идеальную чистоту, но не все из них безопасны для тканей и кожи. К счастью, есть проверенные средства, которые можно найти в любом доме. Например, сода и уксус — идеальные помощники в борьбе с пятнами и запахами. Эти простые и доступные ингредиенты удаляют загрязнения, не повреждая ткани и не нанося вреда вашему здоровью.

Как это сделать

  • Сначала постирайте подушку в стиральной машине на щадящем режиме.
  • После этого добавьте соду и уксус в барабан машины, чтобы убрать пятна и запахи.
  • Прокачайте подушку несколько раз на мягком отжиме, чтобы она не потеряла форму.
  • Дайте подушке полностью высохнуть — лучше всего на свежем воздухе.

С помощью этого метода ваша подушка вернется к первоначальной белизне и свежести, и вы сможете снова наслаждаться комфортным сном. Важно помнить, что регулярная стирка подушки не только делает её чистой, но и помогает поддерживать здоровую атмосферу в вашем доме.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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