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Покупки до начала ремонта обернутся головной болью — как избежать

2:33
Недвижимость

Начинать ремонт с активного шопинга — ошибка, которая оборачивается лишними расходами и даже проблемами. Кажется, логично всё закупить заранее, пока есть вдохновение. Но на практике — это путь в хаос. Почему?

Липкая лента
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Липкая лента

Напольное покрытие — не первоочередное

Пока не закончены черновые работы, думать о чистовом полу рано. За это время вы можете пересмотреть проект или дизайн, и выбранный ламинат перестанет вам нравиться. Купили заранее — придётся либо мириться, либо тратиться снова. Плитка, клей, затирка — тоже подождут своего часа.

Сначала стены и потолок — потом двери

Пол, стены, потолок — и только после этого стоит выбирать двери и фурнитуру. Доборы, наличники, ручки — всё должно гармонировать с готовым интерьером. Лучше выбирать тогда, когда дизайн уже "на руках", а не в голове.

Плинтусы: напольные и потолочные

Их устанавливают только после отделки. Сегодня плинтусы бывают на любой вкус: с подсветкой, под покраску, для скрытия проводов. Потолочные — из разных материалов и форм. Совет: чем лаконичнее, тем легче убираться.

Отделка стен — не спешите с выбором

Обои, краску, панели или декоративную штукатурку стоит покупать после черновой отделки. И только если вы не влюбились в лимитированные обои, не берите отделку заранее. Пусть будет время обдумать, выбрать, сравнить.

Краска для потолка — в финале

Когда стены и полы готовы, переходите к потолку. Краску лучше тонировать под цвет стен — получится аккуратнее. Не забудьте про инструменты: валик, маску, лоток.

Пороги и компенсаторы

Эти элементы ставятся в последнюю очередь после укладки пола. Подберите в тон — пространство визуально станет шире и цельнее.

Электрика: розетки и выключатели — на финише

Их не просто поставить, важно — выбрать стиль и нужное количество. А оно часто меняется в процессе. Подождите, чтобы не покупать лишнего.

Расходники — по мере необходимости

Кисти, ведра, карандаши, клей — покупайте, когда точно знаете, что нужно. Избыток ни к чему: место займёт, деньги съест.

Главное — не спешите

Ремонт — это не гонка. Выигрывает не тот, кто всё купил первым, а тот, кто сделал обдуманно.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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