Хлам после ремонта: вы удивитесь, что можно смело выбросить

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прошло уже несколько месяцев, как вы отпраздновали завершение ремонта, а балкон и кладовка всё ещё напоминают склад стройматериалов? Пора навести порядок. Некоторые материалы точно не пригодятся — ни завтра, ни через год.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info мусор

Всё, что осталось от обрезки — в утиль

Молдинги, плинтусы, карнизы: если остались короткие куски после подгонки — смело выбрасывайте. Из них уже ничего не сделаешь.

Ламинат, линолеум, паркет: маленькие обрезки — бесполезны. Исключение — плитка. Пару штук можно оставить на случай ремонта.

Цемент и сухие смеси — не впрок

Закрытые мешки со смесью для стяжки, даже если не вскрыты, долго не хранятся. Цемент теряет свои свойства, как и мастика, пена, демпферная лента. Не жадничайте — выкидывайте или отдайте тем, кому нужнее.

Опасный хлам: сетка и стекловата

Стеклотканевая сетка и стекловата опасны при хранении — их микрочастицы могут вызвать зуд и травмы. Утилизируйте их сразу. Заодно избавьтесь от лишней шпаклёвки, штукатурки, фанеры и пр.

Затирка и герметик — до первого ЧП

Силиконы, герметики, краска могут пригодиться только в течение первых недель после установки мебели. Дальше — выбрасывайте без сожалений.

Провода, которые уже не подключить

Если после замены электрики остались короткие обрезки кабеля, они вряд ли когда-нибудь подойдут. Не превращайте квартиру в хранилище "а вдруг пригодится".

Подложка — только для продолжающих ремонт

Осталась подложка под пол? Если рулон большой и ремонт поэтапный — сохраните. Иначе — продайте или отдайте. От обрезков точно нет толку.

Дерево для шашлыков, а не для антресоли

Накопилось много обрезков досок и панелей? На даче пригодятся для костра. Главное — чтобы это было натуральное дерево, без пропиток и клея.

Всё, что вы использовали — выкинуть

Кисти, шпатели, валики, ведра из-под растворов после ремонта не нужны. То же самое с испорченными гвоздями и болтами — не копите хлам, оставьте только целые и нужные.

Уточнения

Строи́тельные материа́лы (стройматериалы) - материалы, применяемые в строительстве для постройки, ремонта и реконструкции сооружений.



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