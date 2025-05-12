Секрет визуального простора: что нужно изменить в интерьере однушки

3:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькие квартиры не всегда означают тесноту и неудобства. Даже на ограниченном метраже можно создать уютное и функциональное пространство. Главное — знать несколько визуальных трюков и дизайнерских приёмов, которые помогут "раздвинуть стены".

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

Свет — ваш главный союзник

Ничто так не делает помещение воздушным, как свет. Даже при отсутствии панорамных окон можно добиться впечатляющего эффекта:

Используйте глянцевые поверхности на мебели и полу.

Отдавайте предпочтение светлой отделке потолка и стен.

Легкие полупрозрачные шторы или рулонные жалюзи пропускают больше света.

Разные сценарии освещения — от общего до точечного — добавят глубины пространству.

Мебель-трансформер — находка для малогабариток

Современная мебель способна удивить своей функциональностью. Кровать, которая днем превращается в диван, или стол, который раскладывается к приходу гостей, — идеальное решение для однушки. Особенно ценны решения "2 в 1" или "3 в 1", а уникальные модели можно изготовить на заказ.

Закрытое хранение — меньше визуального шума

Когда на виду слишком много деталей, комната кажется загромождённой. Лучше заменить открытые полки на:

Подвесные шкафы.

Закрытые буфеты.

Лаконичные комоды.

Так проще поддерживать порядок — и пространство становится "чище" на глаз.

Минимум декора — максимум воздуха

Один-два стильных акцента — достаточно. Обилие аксессуаров, особенно ярких, дробит пространство. Отдавайте предпочтение простым формам и сдержанным цветам — интерьер от этого только выиграет.

Правильные формы мебели и сантехники

В маленькой квартире важна компактность. Лучше выбрать:

Прямоугольную ванну вместо угловой.

Стандартную раковину и унитаз.

Диван без вычурных форм.

Чем лаконичнее обстановка, тем легче она воспринимается.

Прозрачные перегородки — зонируют, но не "режут"

Стеклянные перегородки давно стали трендом. Они:

Пропускают свет.

Визуально не дробят помещение.

Позволяют сохранить ощущение целостности.

А если нужна приватность — просто добавьте штору.

Лаконичные стили — идеальны для скромного метража

Некоторые стили слишком тяжеловесны для маленьких пространств. Лучше избегать:

Классики в чистом виде.

Лофта.

Ар-деко.

Идеальны: минимализм, сканди, контемпорари, неоклассика. Простота — ваш союзник.

Цветовая палитра: светлая и спокойная

Чем меньше цвета, тем больше пространства. Выберите 2-3 базовых светлых оттенка и используйте их в отделке, мебели и текстиле. Избегайте резких контрастов и тёмных деталей.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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