Где прячут холодильник в студии — неочевидные решения для маленькой кухни

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планировка маленькой квартиры — как сборка конструктора: важно найти место для всего и сразу. Один из самых габаритных предметов на кухне — холодильник. Но даже в небольшой студии его можно разместить так, чтобы он не бросался в глаза и не "съедал" полезное пространство.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодильник

Встроенный холодильник в шкаф у входа

Если прихожая в вашей студии достаточно просторная, кухню можно сместить ближе ко входу. В этом случае холодильник удачно встраивается в пенал или шкаф — получается аккуратно и визуально зонирует помещение на две части: кухню и жилую зону. Главное — помнить: мокрые зоны не могут располагаться над жилыми комнатами соседей снизу.

В торец углового гарнитура у санузла

Часто при планировке остается "мертвый угол" рядом с ванной. Превратите его в мини-кухню: разместите гарнитур в углу, а холодильник — в его торце. Так получится полноценная зона готовки без потери метража.

В пенал вдоль стены

Если кухня располагается вдоль стены, соседствующей с санузлом, холодильник легко "прячется" в высокий шкаф-пенал. Гарнитур смотрится единым целым, без выбивающихся из общего вида элементов. Отличное решение для тех, кто любит визуальный порядок.

В системе хранения под лестницей

Если вам повезло со студией с высоким потолком и вторым ярусом, используйте место под лестницей. Здесь можно спрятать часть кухонного гарнитура, а холодильник — установить сбоку, под столешницу. Особенно удобно, если вы нечасто готовите и вам достаточно однокамерной модели.

Под столешницей — компактно и удобно

Даже в стандартной студии можно найти место для мини-холодильника под рабочей поверхностью. Особенно, если не нужно хранить много продуктов. Такой вариант гармонично вписывается в гарнитур и освобождает место в комнате.

Рядом со шкафом у арки

Если прихожая отделена от комнаты перегородкой с аркой, используйте пространство рядом с проемом. Холодильник, размещенный возле шкафа, не только будет под рукой, но и станет частью целостной композиции.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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