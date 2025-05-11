99% людей моют унитаз неправильно: эта часть остаётся грязной годами

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Туалет — место, где буквально кипит жизнь… бактерий. И хотя большинство из нас сосредотачивается на чистке чаши и сиденья, настоящая грязевая ловушка прячется чуть выше — в бачке. Именно туда вы почти никогда не заглядываете. А зря. Ведь если не ухаживать за этой частью, ни одна уборка не сделает туалет действительно чистым.

Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалет

Бачок — скрытый рассадник бактерий

Мы привыкли использовать уксус на кухне, в ванной и даже для стирки. Но одна из самых мощных его ролей — дезинфекция унитаза. Причем не чаши, а именно внутренностей — того самого резервуара, который наполняется водой для смыва. Там скапливаются накипь, ржавчина, плесень и минеральные отложения, незаметные снаружи, но способные испортить не только вид, но и работу сантехники.

Почему именно белый уксус?

Белый уксус — это спиртовой уксус 10%-ной концентрации, не окрашенный и без ароматизаторов. Он прекрасно разъедает солевые отложения, дезинфицирует, убивает микробы и при этом абсолютно безопасен для окружающей среды и сантехники. Да и стоит копейки. Этим средством пользовались еще наши бабушки, и оно до сих пор работает лучше большинства современных очистителей.

Пошаговый рецепт идеальной чистоты

Для глубокой и естественной очистки бачка подготовьте:

резиновые перчатки, уксус (1 литр), губку и ершик, обычное чистящее средство (по желанию).

Откройте крышку бачка и без промывания влейте литр уксуса прямо внутрь. Ничего не трогайте, просто оставьте на ночь. За это время уксус растворит грязь, известковый налет, убьет бактерии и избавит от неприятного запаха. Утром — просто смойте воду. Весь налет уйдет вместе с ней.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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