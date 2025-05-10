Разводы, пятна и вздутие полов: какую воду категорически нельзя использовать для уборки

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы можете думать, что для мытья пола достаточно просто набрать ведро воды — и дело сделано. Но правда в том, что именно температура воды может существенно повлиять как на результат уборки, так и на состояние вашего напольного покрытия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё пола

Горячая вода — не всегда лучше

Многие уверены, что чем горячее вода, тем эффективнее уборка. Частично это правда — тёплая вода лучше справляется с жиром и въевшейся грязью, особенно если вы моете сильно загрязнённый пол. Но слишком высокая температура может нанести больше вреда, чем пользы. Полы из дерева, паркета или ламината, например, не терпят горячей воды и чрезмерной влаги — со временем они могут потускнеть, деформироваться или начать скрипеть.

А что насчёт холодной воды?

Холодная вода — не враг, если использовать её с умом. В жаркие дни она помогает избежать разводов, так как не испаряется мгновенно. Кроме того, она подходит для легкой влажной уборки, когда нужно просто освежить поверхность или собрать пыль и крошки. Но если пол грязный, с засохшими пятнами или жиром, холодная вода бессильна — вы потратите больше времени, а результат всё равно будет посредственным.

Универсального ответа нет, но правило простое

Лучшая вода для уборки — тёплая, но не горячая. Она достаточно эффективна для удаления загрязнений и при этом не вредит материалу. Главное — не замачивать пол и не мыть его чрезмерно влажной шваброй. Лучше пройтись несколько раз слегка влажной тряпкой, чем один раз устроить потоп.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.