Стирает за 12 минут: Xiaomi выпустила машину, которая всё сделает за вас

На этой неделе Xiaomi официально анонсировала Mijia Dual-Zone Washer Pro — стильную и продвинутую стирально-сушильную машину с компактным дизайном, двойным барабаном и функциями, которые раньше казались фантастикой.
С ёмкостью до 10 кг она ориентирована на премиальный сегмент и уже успела привлечь внимание как дизайнеров техники, так и фанатов бренда.
Главная особенность — два отдельных барабана, которые позволяют одновременно стирать крупные вещи и деликатные или мелкие — например, детскую одежду или кроссовки. Это не только удобно, но и экономит время: два разных типа стирки — за один запуск.
Технология Blue Oxygen Care Wash — еще один козырь новинки. С помощью активного кислорода машина проникает в глубину волокон, удаляет стойкие пятна, устраняет желтизну и сохраняет яркость цветов. Больше не нужно бояться стирать разноцветное белье одновременно.
Как и другие устройства экосистемы AIoT, новая стиралка поддерживает голосовое управление XiaoAI, работает на HyperOS, получает обновления по воздуху (OTA) и управляется через сенсорную панель. Вы можете включить её через телефон, задать программу голосом или синхронизировать с другими умными гаджетами в доме.
Mijia Dual-Zone Washer Pro поступит в продажу уже 13 мая по стартовой цене около 50 000 рублей. Учитывая функциональность и возможности — это один из самых технологичных и доступных вариантов в премиум-сегменте.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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