Стирает за 12 минут: Xiaomi выпустила машину, которая всё сделает за вас

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На этой неделе Xiaomi официально анонсировала Mijia Dual-Zone Washer Pro — стильную и продвинутую стирально-сушильную машину с компактным дизайном, двойным барабаном и функциями, которые раньше казались фантастикой.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

С ёмкостью до 10 кг она ориентирована на премиальный сегмент и уже успела привлечь внимание как дизайнеров техники, так и фанатов бренда.

Двойной барабан: для белья и кроссовок

Главная особенность — два отдельных барабана, которые позволяют одновременно стирать крупные вещи и деликатные или мелкие — например, детскую одежду или кроссовки. Это не только удобно, но и экономит время: два разных типа стирки — за один запуск.

Умная чистка с кислородом

Технология Blue Oxygen Care Wash — еще один козырь новинки. С помощью активного кислорода машина проникает в глубину волокон, удаляет стойкие пятна, устраняет желтизну и сохраняет яркость цветов. Больше не нужно бояться стирать разноцветное белье одновременно.

Интеграция с экосистемой Xiaomi

Как и другие устройства экосистемы AIoT, новая стиралка поддерживает голосовое управление XiaoAI, работает на HyperOS, получает обновления по воздуху (OTA) и управляется через сенсорную панель. Вы можете включить её через телефон, задать программу голосом или синхронизировать с другими умными гаджетами в доме.

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Цена и старт продаж

Mijia Dual-Zone Washer Pro поступит в продажу уже 13 мая по стартовой цене около 50 000 рублей. Учитывая функциональность и возможности — это один из самых технологичных и доступных вариантов в премиум-сегменте.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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