Дешевле и крепче: вот чем теперь заменяют керамогранит в интерьере

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Керамогранит много лет считался эталоном среди напольных и настенных покрытий: прочный, долговечный, изысканный. Однако время его абсолютного господства подходит к концу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

На смену приходит материал, который предлагает больше — при меньших затратах и с современным внешним видом. Именно он становится новой звездой дизайнерских проектов.

Почему керамогранит теряет позиции

У керамогранита немало плюсов, но и минусы очевидны. Он дорогой, требует аккуратного монтажа, может быть скользким и опасным во влажных помещениях. Кроме того, наличие швов и затирки нарушает целостность поверхности — а с течением времени эти швы теряют вид и становятся проблемой.

Новый фаворит дизайнеров — микроцемент

Микроцемент — это материал без швов, с идеальной гладкой поверхностью. Его наносят непрерывным слоем, который мгновенно преображает любое пространство. Он легко ложится на бетон, керамику, дерево, стены, потолки и даже мебель. Не требует выравнивания основания, как керамогранит. А главное — смотрится ультрасовременно и минималистично.

Что вы получаете взамен

Экономию на материалах и монтаже

Современную, бесшовную эстетику

Безопасность — без скользкой поверхности

Гибкость в применении — от пола до мебели

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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