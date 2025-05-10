Дешевле и крепче: вот чем теперь заменяют керамогранит в интерьере

Керамогранит много лет считался эталоном среди напольных и настенных покрытий: прочный, долговечный, изысканный. Однако время его абсолютного господства подходит к концу.
На смену приходит материал, который предлагает больше — при меньших затратах и с современным внешним видом. Именно он становится новой звездой дизайнерских проектов.
У керамогранита немало плюсов, но и минусы очевидны. Он дорогой, требует аккуратного монтажа, может быть скользким и опасным во влажных помещениях. Кроме того, наличие швов и затирки нарушает целостность поверхности — а с течением времени эти швы теряют вид и становятся проблемой.
Микроцемент — это материал без швов, с идеальной гладкой поверхностью. Его наносят непрерывным слоем, который мгновенно преображает любое пространство. Он легко ложится на бетон, керамику, дерево, стены, потолки и даже мебель. Не требует выравнивания основания, как керамогранит. А главное — смотрится ультрасовременно и минималистично.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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