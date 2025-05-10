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Дешевле и крепче: вот чем теперь заменяют керамогранит в интерьере

1:27
Недвижимость

Керамогранит много лет считался эталоном среди напольных и настенных покрытий: прочный, долговечный, изысканный. Однако время его абсолютного господства подходит к концу.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

На смену приходит материал, который предлагает больше — при меньших затратах и с современным внешним видом. Именно он становится новой звездой дизайнерских проектов.

Почему керамогранит теряет позиции

У керамогранита немало плюсов, но и минусы очевидны. Он дорогой, требует аккуратного монтажа, может быть скользким и опасным во влажных помещениях. Кроме того, наличие швов и затирки нарушает целостность поверхности — а с течением времени эти швы теряют вид и становятся проблемой.

Новый фаворит дизайнеров — микроцемент

Микроцемент — это материал без швов, с идеальной гладкой поверхностью. Его наносят непрерывным слоем, который мгновенно преображает любое пространство. Он легко ложится на бетон, керамику, дерево, стены, потолки и даже мебель. Не требует выравнивания основания, как керамогранит. А главное — смотрится ультрасовременно и минималистично.

Что вы получаете взамен

  • Экономию на материалах и монтаже
  • Современную, бесшовную эстетику
  • Безопасность — без скользкой поверхности
  • Гибкость в применении — от пола до мебели

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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